AJH et SOS journalistes exigent la libération de Pierre-Louis Opont

Haïti : l’Affiliation des journalistes haïtiens (AJH) et SOS journalistes exigent la libération du copropriétaire de Télé Pluriel, Pierre Louis Opont.

L’Affiliation des journalistes haïtiens (AJH) et SOS journalistes, à travers une observe de presse en date du 6 juillet, dénoncent l’enlèvement suivi de séquestration du co-propriétaire de Télé Pluriel, Pierre Louis Opont, le 20 juin 2023 à l’entrée de sa résidence à Tabarre.

Les deux associations disent constater que plus de 15 jours après, l’ancien journaliste à la Télévision nationale d’Haïti (TNH) est toujours entre les mains de ses ravisseurs qui réclament une forte somme d’argent en monnaie américaine contre sa libération.

AHJ et SOS Journalistes soulignent que la vie de M. Opont est en hazard puisqu’il ne jouit pas d’une bonne santé. “Il doit prendre régulièrement ses médicaments. Ce qui lui est refusé par ses ravisseurs”, déplorent-elles.

Commercial. Scroll to proceed studying.

Tout en exigeant la libération immédiate et sans situation de M. Opont afin qu’il puisse retrouver sa famille et poursuivre son traitement, AJH et SOS journalistes appellent les autorités à redoubler d’efforts afin de rétablir un climat de sécurité favorisant la libre circulation des personnes.

En savoir plus:

Le gouvernement haïtien a commémoré au MUPANAH les deux ans de l’assassinat de l’ancien président Jovenel Moïse