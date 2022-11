Après une première rencontre en Thaïlande, Miss Argentine et Miss Porto Rico se sont mariées

Après une première rencontre à Bangkok, en Thaïlande, Miss Argentine et Miss Porto Rico se sont mariées.

Mariana Varela et Fabiola Valentín respectivement Miss Argentine 2020 et Miss Porto Rico 2020, ont annoncé le 30 octobre dernier leur mariage sur Instagram. Elles ont fait leur première rencontre à Bangkok, en Thaïlande lors du concours “Miss Grand Worldwide 2020”. Elles avaient gardé leur union secrète et ont fini par l’assumer au grand public.

Agées respectivement de 26 et de 22 ans, Mariana Varela et Fabiola Valentín étaient des concurrentes lors de ce concours worldwide. “Après avoir décidé de garder notre relation privée, nous avons ouvert les portes de notre couple lors d’une journée spéciale”, ont-elles écrit sur Instagram.

Elles se sont dit oui à San Juan, Porto Rico. Depuis sept ans, ce territoire reconnaît le mariage homosexuel.

