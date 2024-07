Battu 11-0, l’haïtien Philippe Abel Metellus éliminé en judo aux Jeux Olympiques de Paris

Philippe Abel Metellus éliminé par Terada Masayuki aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le judoka haïtien Philippe Abel Metellus a été éliminé, ce lundi 29 juillet 2024, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Lors de son match éliminatoire dans la catégorie hommes -73 kg, Metellus a été battu par le Thaïlandais Terada Masayuki avec un rating de 11-0 à l’Arène du Champ-de-Mars.

Cette défaite marque la fin du parcours olympique pour Metellus, qui avait suscité d’espoir et d’attente parmi les supporters haïtiens. Le judoka a montré de la détermination et du braveness, mais n’a pas réussi à surmonter l’habileté et la approach de son adversaire thaïlandais.

Le match, disputé ce lundi, a rapidement pris une tournure en faveur de Masayuki, qui a dominé la rencontre de bout en bout. Malgré les efforts de Metellus pour inverser la tendance, il n’a pas pu trouver de réponse aux attaques constantes de son adversaire.

Philippe Abel Metellus quitte ainsi la compétition olympique, mais son parcours jusqu’à ce niveau reste une supply d’inspiration pour de nombreux jeunes athlètes haïtiens. Sa participation aux Jeux Olympiques rappelle l’significance de la persévérance et du dévouement dans le sport.

