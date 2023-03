Brian Nichols réaffirme le soutien des États-Unis au gouvernement pour améliorer la situation sécuritaire

Le sous-secrétaire d’État américain pour l’hémisphère occidental rappelle l’engagement des États-Unis au gouvernement haïtien pour améliorer la state of affairs sécuritaire et faciliter le dialogue.

Le sous-secrétaire d’Etat américain pour l’hémisphère occidental, Brian Nichols, est à Port-au-Prince depuis le mercredi 8 mars 2023. Il a déjà rencontré le premier ministre Ariel Henry, les membres du Haut Conseil de la Transition (HCT) et des membres du corps diplomatique. Ce jeudi 9 mars, il s’est présenté en conférence de presse à l’ambassade des États-Unis à Tabarre et a abordé les questions de l’insécurité, le dialogue et rappelle l’effort de son pays pour tracer un chemin pour restaurer l’ordre démocratique et améliorer la sécurité en Haïti.

En effet, le sous-secrétaire d’État américain pour l’hémisphère occidental a été introduit par le chargé d’affaires américain, Eric Stromayer. Durant ses interventions, Brian Nichols n’a pas manqué de rappeler la volonté des États-Unis, tout en indiquant que son pays a la volonté de continuer à supporter une answer menée par les haïtiens. “Les États-Unis et la communauté internationale travaillent de live performance avec le gouvernement haïtien pour améliorer la crise de l’insécurité et fournir des aides humanitaires, tout en facilitant le dialogue”, a-t-il dit.

Si la majeure partie de la inhabitants attend une réponse urgente des États-Unis concernant la crise sociopolitique actuelle particulèrement le fléau de l’insécurité, le sous-secrétaire d’État estime que cette answer doit être menée par les haïtiens et les États-Unis vont continuer à supporter cette démarche. “J’encourage le Haut Conseil de la Transition et différents secteurs à créer un environnement pour restaurer l’ordre démocratique”, a-t-il dit.

Par ailleurs, il a indiqué que sous la demande du gouvernement haïtien, les États-Unis continuent de collaborer avec des partenaires internationaux afin de construire un cadre attainable pour une drive multinationale pouvant aider au niveau sécuritaire.

Pour montrer la volonté des États-Unis, Brian Nichols rappelle que depuis le mois d’octobre de l’année dernière, son pays a implémenté des sanctions financières et restriction de visas contre des individus qui ont tendance à fomenter de la violence et miner le dialogue politique.

Une étude publiée par l’Workplace des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) le vendredi 3 mars soutient que la crise sécuritaire en Haïti s’est aggravée par la hausse du trafic d’armes que connaît le pays ces dernières années. L’étude souligne également que la plupart de ces armes à feu et munitions proviennent des États-Unis. Brian Nichols qui a abordé le sujet a défendu l’administration Biden en déclarant que “l’administration Biden impose sous son management de nouveaux pénalités contre les trafiquants d’armes à feu. Nous travaillons pour renforcer et empêcher l’arrivée illégale des armes à feu en Haïti”.

Notons que le sous-secrétaire d’État n’a communiqué aucune data sur quand et remark les États-Unis comptent aider le gouvernement haïtien pour améliorer la crise de l’insécurité. La inhabitants attend des réponses concrètes à un second où les gangs continuent d’étendre leurs tentacules sur le territoire nationwide notamment dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince contrôlée par plusieurs groupes armés qui imposent leur loi. Des gens ont quitté le pays, d’autres ont fui leurs maisons pour échapper aux tirs d’armes automatiques des gangs rivaux qui se battent pour le contrôle des territoires.

