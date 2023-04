Mario Balotelli a déclaré que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont beaucoup de Ballon d’Or parce qu’il joue à 20% de ses capacités.

L’italien d’origine ghanéenne, Mario Balotelli Barwuah, invité dans un podcast de Muschio Selvaggio, est revenu sur plusieurs sujets liés à sa carrière de soccer, tout en déclarant que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont remporté beaucoup de Ballon d’Or parce qu’il a joué à 20% de ses capacités en reprenant les déclarations du défunt Mino Raiola pour exprimer ses regrets.

“Mino Raiola me disait toujours que Ronaldo et Messi ont beaucoup de Ballon d’Or parce que je joue à 20 % de mes capacités. Et si je jouais à 100 % j’en aurai déjà un. Et il avait raison ! Et cela me fait mal au cœur parce que si je dois retourner en arrière, c’est la première selected que je changerai immédiatement”, a déclaré le footballeur qui a évolué sous les couleurs du Milan AC, de l’Inter de Milan et du Manchester Metropolis en Angleterre.

Toutefois, le natif de la ville de Palerme en Italie n’a pas trop regretté son palmarès collectif même s’il n’a rien remporté avec l’équipe italienne. “Moi, un expertise gâché ? J’aurais certainement pu faire plus, mais j’ai tout gagné en membership. Je n’ai manqué que le Championnat d’Europe ou la Coupe du Monde avec l’équipe nationale”, a-t-il lâché.

Par ailleurs, l’ancien joueur de Good estime que Haaland et Mbappé seront les remplaçants de l’argentin et du portugais, tout en soulignant que Leao et Oshimen peuvent marquer aux côtés du français et du norvégien l’histoire du soccer. “Haaland et Mbappé, s’ils ont le bon état d’esprit, seront les prochains Messi et Ronaldo pour les dix prochaines années. J’aime aussi beaucoup Leao et Oshimen. Pour moi, ces quatre-là peuvent marquer l’histoire du soccer.”

En membership Mario Balotelli a porté les couleurs du Milan AC, de l’Inter de Milan en Italie. En Angleterre, il a évolué à Liverpool et Manchester Metropolis tandis qu’en France il a fait un passage à Good et Marseille. Actuellement, il joue au FC Sion en Suisse.

Il a remporté la Ligue des champions en 2010 avec l’Inter de Milan. Il a aussi gagné le championnat nationwide d’Italie, la Coupe et la supercoupe. Avec Metropolis, il a été vainqueur du championnat, de la coupe et du Neighborhood Protect. Avec la sélection nationale italienne, il a été finaliste de la Coupe d’Europe en 2012 remportée par l’Espagne.

