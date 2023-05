Croix-des-Bouquets: Paul Jean Marie, animateur à Radio Lumière, tué chez lui par des individus armés

Croix-des-Bouquets: Paul D. Jean Marie, animateur culturel à Radio Lumière tué dans sa résidence par des individus armés.

Paul D. Jean Marie, animateur de l’émission “Une voix dans la nuit”, sur radio Lumière, a été tué le vendredi 5 mai 2023 dans la soirée, dans sa résidence située à Onaville, commune de la Croix-des-Bouquets. L’info a été confirmée par le média évangélique qui souhaite du braveness à la famille du défunt.

“Radio Lumière-Haïti 97.7 FM Stéréo annonce avec peine la triste nouvelle de l’assassinat d’un grand supporteur et ami.

“Bandi nan Onavil antre yèswa lakay Paul D. Jean Marie yo etenn souf li”, a communiqué la radio.

À la suite de cet assassinat, radio Lumière a fait savoir à ses fidèles auditeurs notamment les followers de l’émission “Une voix dans la nuit” qu’ils ne vont plus entendre la voix de Paul Jean Marie considéré comme un grand mobilisateur pour la station concernant les “Compagnons de ministère”.

Dans ce second de peine, radio Lumière souhaite du braveness à sa femme, ses enfants et à toutes celles et ceux que ce départ afflige.

