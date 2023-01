Eminem a refusé 9 millions de dollars pour performer lors de la coupe du monde au Qatar

Eminem a refusé 9 thousands and thousands de {dollars} pour performer lors de la coupe du monde au Qatar

Marshall Bruce Mathers III dit Eminem a récemment refusé un très gros chèque pour une prestation lors de la coupe du monde qui s’est tenue au Qatar en novembre et décembre 2022. Le rappeur américain a refusé une enveloppe de neuf thousands and thousands de {dollars} pour une prestation avec son ami et rappeur 50 Cent.

« J’aurais pris un [million] et ensuite les huit autres [millions] auraient été pour lui », a déclaré 50 Cent, de son vrai nom Curtis James Jackson, lors d’une entrevue accordée au « Actual 92.3’s Massive Boy’s Neighborhood present ».

L’auteur du tube « Sweet’s store » raconte avoir ensuite eu une dialog avec l’équipe d’Eminem à propos de l’idée. Mais, ils ont laissé entendre que le rappeur de 50 ans n’était pas partant pour la prestation, selon les propos de 50 Cent, relayés par TMZ.

Si aucune explication officielle n’a été divulguée quant au motif du refus d’Eminem, il faut rappeler que le Qatar a fait face à de nombreuses critiques pour sa place à l’égard des femmes et de la communauté LGBTQ. Par ailleurs, le pays a été également dénoncé pour les décès de nombreux travailleurs migrants qui aidaient à construire les stades devant recevoir les matchs du mondial.

En savoir plus:

