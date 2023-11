Gonaïves: funérailles de Sonche Pierre, frère de Gazzman Pierre, devant le Parc Sténio Vincent

Gonaïves: funérailles de l’entraîneur haïtien Sonche Pierre, frère de Gazzman Pierre, devant le Parc Sténio Vincent.

Décédé dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier, les funérailles de l’entraîneur haïtien Sonche Pierre, frère du musicien Gazzman Pierre, ont été chantées ce jeudi 2 novembre aux Gonaïves, devant le Parc Sténio Vincent, en présence de la famille du footballeur haïtien et des personnalités de la société civile.

En effet, les funérailles du coach haïtien décédé à l’âge de 70 ans ont été chantées en présence de son frère Gazzman Pierre dit Gazzman Couleur, lead vocal du groupe Disip. Sa dépouille a été transportée au cimetière des Gonaïves, selon les informations communiquées par plusieurs médias des Gonaïves.

Avant ses funérailles, deux journées d’hommages ont été organisées les lundi 30 et mardi 31 octobre. Le mercredi 1er novembre une veillée funéraire avait eu lieu en présence des journalistes, des écoles de soccer et de Taekwondo et des anciennes gloires du soccer haïtien.

Sonche Pierre est né aux Gonaïves au quartier de Raboto. Il est un ancien milieu de terrain de l’Aigle Rouge SC et de la Ligue des Gonaïves de Soccer avant de devenir entraîneur du Racing Membership Haïtien, de Valencia, de Don Bosco, de l’America des Cayes, du Actual Hope et du Racing des Gonaïves.

Son expérience avec l’équipe haïtienne remonte à 2001 lorsqu’il co-dirigeait les Grenadiers en compagnie d’Élie Jean à l’event de la Coupe caribéenne des nations 2001. Il retourne à la tête de la sélection début 2008 pour un intérim de quelques mois.

Il a remporté le championnat nationwide à deux reprises, soit en 2014 et 2017 avec respectivement l’America des Cayes et le Actual Hope FA.

A lire aussi :

Éliminatoires Gold Cup féminine: cinq grenadières dans le XI kind de la Concacaf