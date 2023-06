iciHaiti – 24th Central American Games : Final list of Grenadières selected

iciHaiti – twenty fourth Central American Video games : Closing listing of Grenadières chosen

Thursday June 22, 2023, Fiorda Charles, the Grenadières coach unveiled the ultimate listing of 20 gamers chosen to compete within the ladies’s soccer event of the twenty fourth Central American and Caribbean Video games (June 23 to July 8, 2023) which can happen happen in El Salvador.

First spherical match schedules:

Thursday, June 29, 2023:



Haiti vs Guatemala on June 29

Saturday, July 1:



Haiti vs. Venezuela

Monday, July 3:



Haiti vs. Costa Rica

Checklist of the 20 chosen Grenadières:

Gooalkeepers :



Rose Manie Joseph, (Amina Tour France)



Marcelda Hilaire, (FC Toro Haiti)

Defenders :



Mirlanda Jean: (AS Tigresses, Haiti)



Fabiola St-Fleur (AS Tigresses, Haiti)



Jenny Flore Desmarattes, (Exafoot, Leogane Haiti)



Chole Amélie L. Joseph (FC Laval)



St-Cye Meghane (College Alabam A&M)



Mariline Guerrier: (Exafoot, Leogane Haiti)



Verlene Estime: (Anacaona, Haiti)

Midfielders :



Mirlene Dorce: (Exafoot, Leogane Haiti)



Maridza Sylvie Desir (Faculty Notre Dame, USA)



Deborah J. Beloved (Florida Int. Univ, Miami)



Gaelle Dumas (Exafoot, Haiti)



Withmila Pierre Alcide (Amina Tour, France)



Nadine Milien: (AST, Haiti)

Forwarders :



Dufour Kiana Paola (FC Laval)



Wideline Charles G: (Haiti)



Rose-Alya Marcellus (GPSO Issy, France)



Carine Jean (Amina Tour, France)



Guerline Warrior: (FC Toro Haiti)

DT: Fiorda Charles

BF/ iciHaiti