Jean Baden Dubois fait une plaidoirie pour la stabilité du taux de change.

Après avoir identifié le déficit dans la stability commerciale, le financement monétaire comme des facteurs de pressions sur le taux de change, le gouverneur de la banque centrale, Jean Baden Dubois, à l’émission spéciale le Grand rendez-vous économique a évoqué la query de la dépréciation du taux de change qui impacte les ménages dans le pays.

« La BRH n’est pas pour un taux de change bas ni haut mais pour la stabilité ce qui va empêcher la décapitalisation de la inhabitants en cas de dépréciation du taux. Nous devons décider au plus haut niveau de l’Etat quel régime de change nous voulons et prendre toutes les inclinations pour assurer sa stabilité », a déclaré M. Dubois en écartant au prime abord la dolarisation de l’économie automobile nous n’avons pas suffisamment de ressources pour adopter une monnaie forte comme le {dollars} a t-il expliqué.

Par conséquent, il avance que le pays a déjà fait choix du régime fixe. Mais c’est au niveau des situations qui y vont avec que le bas blesse. Parmi ces situations, il a cité : l’affichage des prix en gourde, l’interdiction faite à l’Etat de faire la création monétaire, un contrôle des flux de capitaux. La création monétaire en soi n’est pas mauvais, affirme M. Dubois, mais elle doit suivre une procédure préétablie.

Par rapport à la régulation du marché, la BRH fait des efforts au niveau du système financier mais ce n’est pas suffisant, a fait savoir le gouverneur qui précise au passage que les acteurs échappent à son contrôle quand ils font des achats et ventes de devises sur le marché, lors des transactions SPIH qui ont augmenté de 300 % en pratiquant une évasion de taxes. Les ONG’s aussi, ajoute-t-il, contribuent à rendre cette state of affairs plus difficile. « la stabilité du taux de change est un bien commun », tranche le gouverneur.

Évoquant la réserve nette de change, le gouverneur a joué la carte de l’assurance en affirmant que les réserves n’ont pas vraiment baissé. Il prétend que la BRH a acheté plus de {dollars} et mise gros sur la régulation des facteurs de marchés afin d’agir sur les problèmes structurels en ramenant la query des adjustments a l’intérieur des establishments qui sont controlées par la banque centrale.

« Sans crédibilité de la banque centrale, le taux de change aurait déjà explosé. Néanmoins, nous avons des facteurs qui jouent contre nous comme le déséquilibre de la stability des paiements qui dépasse 500 hundreds of thousands de {dollars} alors que il y a un an elle était optimistic de 98 hundreds of thousands de {dollars} US. La banque centrale va intervenir sur le marché quand elle le jugera nécessaire mais pour l’instantaneous nous attardons davantage à mettre en place les régulations à travers des devices comme la circulaire 114-2 et 3 », a-t-il indiqué.

« Un taux de 120 gourdes est attainable au premier trimestre 2023 »

En parlant du taux de change actuel qui est déterminé par la BRH, environ 145 gourdes pour un {dollars}, le gouverneur a laissé entendre que le taux pourrait baisser autour de 120 gourdes pour un greenback si des inclinations sont prises, au premier trimestre de 2023. Même s’il n’a pas précisé ces inclinations, il a rapporté des engagements pris au niveau du fond monétaire pour baisser le taux d’inflation de 47.2 à 21% au 30 septembre. L’apport des 107 hundreds of thousands de {dollars} du FMI pour financer le billet de sécurité sociale en Haiti et l’appui budgétaire de l’union européenne et la banque mondiale qui porteront les réserves à 400 hundreds of thousands de {dollars}.

