Joslord Elmilus, un supervisor dans l’âme qui sait anticiper et dédier du temps à la pratique du administration.

Joslord Elmilus est un jeune supervisor qui travaille dans l’ombre pour faire paraître ses artistes. Son nom allait faire écho lors du scandale d’argent entre lui et l’artiste Roody Roodboy. Passionné de musique, il n’a jamais cessé de travailler dans l’industrie et sait remark pratiquer le métier du administration. L’originaire de la commune des Verrettes, dans une interview accordée à Juno7 a parlé de sa vie, de ses petits boulots de “Chofè adwat, taxi-moto”, de ses objectifs avec Pierre Jean et a fait un bref passage sur les accusations de vol d’argent sur le compte bancaire de Roody Roodboy portées contre lui.

Joslord Elmilus, un passionné de la musique

Joslord Elmilus dont beaucoup de monde connaît son nom et son visage après le scandale d’argent, est dans l’industrie de la musique depuis un bon second mais pas en tant que supervisor. “J’ai commencé à travailler dans ce domaine entre 2008 et 2009 avec Actual Louis qui était à l’époque le supervisor du groupe Vwadezil. À cette époque, j’ai collaboré avec lui, et en 2010 je faisais partie d’une équipe qui organisait le podium des écoliers toujours avec Actual Louis.”

Dès son plus jeune âge, il avait l’habitude d’écouter de la musique dans une radio que possédait son père à l’époque. Ses chansons préférées étaient le Tropicana. Il s’est considéré comme un vrai mélomane de la musique et cela l’a suscité à travailler dans cette industrie souvent difficile. “J’aime beaucoup la musique”, a-t-il indiqué avant d’exprimer sa gratitude pour Actual Louis qui l’a beaucoup aidé à prendre ce chemin.

Joslord Elmilus, un impolite travailleur

Si tout le monde reconnaît aujourd’hui Joslord Elmilus comme un grand supervisor qui avait fait du succès avec Roody Roodboy par le passé et Pierre Jean à présent, sa vie passée n’a pas été si glorieuse. Il n’a jamais été complexé en ce qui concerne le travail afin de donner un vrai sens à son parcours. Dans un second de sa vie, il était gardien de la porte qui donnait accès au char musical du groupe Vwadezil lors des carnavals. “Avan m vin ap handle atis m te konn ouvri pòt cha nan Vwadèzil”, a-t-il déclaré.

Joselord Elmilus ne cesse jamais de travailler et connaît très bien le sens de cette phrase qui dit: <<il n’y a pas de sot métier>>. “Au second des vacances je ne cesse de travailler et aller en province pour faire le taxi-moto”, a-t-il avoué avant d’ajouter “M te konn fè chofè adwat nan kamyonèt, ale distribiye flyers nan tout lekòl pou Podium des écoliers.”

Joslord Elmilus, supervisor très stratégique et dynamique

Dans le domaine du administration, Joslord Elmilus traîne derrière lui beaucoup d’expériences. Amoureux de ce qu’il fait, il n’a jamais hésité de collaborer avec tous ceux qui le souhaitent. “J’ai fait beaucoup de belles expériences comme j’ai aussi fait de mauvaises expériences”, a-t-il déclaré.

Le jeune supervisor estime que les résultats de ses travaux parlent beaucoup pour lui et sont visibles dans l’industrie musicale haïtienne.

Si Joslord Elmilus est entré dans le secteur entre 2008 et 2009, il start son métier de supervisor en 2015 avec un jeune expertise en herbe qu’il n’a pas mentionné son nom lors de l’interview. Il va faire plus d’impression dans son rôle de supervisor entre 2016 et 2027 après sa collaboration avec l’artiste Roody Roodboy. “J’ai d’autres artistes dont je ne suis pas leur supervisor mais je leur donne mon assist”, a-t-il précisé.

Pour le second, c’est lui qui gère le jeune artiste Pierre Jean qui monte en flèche dans l’industrie musicale haïtienne avec ses chansons qui font beaucoup de succès.

Embrasser le métier de supervisor n’est pas selected facile. Toutefois, Joslord a sa propre méthode, a-t-il dit. “La première méthode que j’ai employée c’est la stratégie. Et ensuite, il faut développer de très bonnes relations avec les gens de ce secteur”, a-t-il expliqué.

Joslord Elmilus revient sur ses beaux moments en tant que supervisor. Pour lui, cela a commencé avec Roody Roodboy entre 2017 et 2018 lors des activités carnavalesques. L’autre beau second c’est avec Pierre Jean. “En avril, nous avons performé à Paris. C’était une très belle prestation et je me suis dit que je suis sur le bon chemin avec lui.”

Le supervisor de Pierre Jean fixe beaucoup d’objectifs avec l’artiste. Il estime que le travail est seen et l’objectif est de voir Pierre Jean à un sure niveau worldwide et s’inspirer des artistes internationaux. “Un autre objectif c’est de sortir un album l’année prochaine”, a-t-il ajouté.

Joslord Elmilus n’a pas trop abordé le scandale qui avait éclaté entre lui et Roody Roodboy. Il a seulement déclaré avoir tiré certaines leçons. “Se pa kouri di yon moun se zanmi w toutotan w ke w poko pase yon gwo kafou avè l sitou nan nivo lajan”, a-t-il déclaré.

À côté des activités du administration, Joslord Elmilus est un businessman et travaille aussi pour quelques compagnies au niveau du advertising, a-t-il raconté.

Joslord invite les gens à rester positifs et de développer un fort estime de soi, tout en ajoutant que la réussite est pour ceux qui croient.

Quelques détails sur le jeune supervisor

Il est Nè dans la commune des Verrettes, à quartier “Dezam”.

Il a étudié aux Lycées Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Il a fait un bref parcours à la faculté de droit et des sciences économiques des Gonaïves avant de fermer son file en deuxième année. Il a aussi étudié le advertising, le administration et l’informatique bureautique.

Élevé dans une famille de quatre enfants. Il est orphelin de mère, son père est toujours en vie. Il est le père d’un petit garçon qui vit au Canada.

