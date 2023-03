Kenley Talmer devient le premier haïtien élu Grand Maître Adjoint à la Grande Loge ANI du Canada

Kenley Talmer devient le premier haïtien à occuper la fonction de Grand Maître Adjoint aux affaires intérieures de la Grande Loge ANI du Canada.

La Grande Loge ANI, la plus grande obédience libérale au Canada, a organisé le 12 février dernier l’élection de son nouveau Collège d’officiers pour l’année 2023. Dix nouveaux membres ont été élus dont l’haïtien Kenley Talmer qui va occuper le poste du Grand Maître Adjoint aux affaires intérieures pendant trois ans. Lors d’une interview accordée à Juno7, l’originaire de la ville de Fort-Liberté a parlé de son parcours, son contentement, sa mission et tant d’autres sujets liés à ce nouveau poste.

En effet, tout a commencé pour Kenley en Haïti à la Loge Jean-Jacques Dessalines le Grand #5 à la Grande Loge d’Haïti de 1961. ” J’ai par la suite continué mon parcours initiatique au Québec, à la loge l’arche d’Alliance #7, où j’ai eu le privilège d’assumer le rôle de Vénérable Maître pendant trois ans. J’ai siégé au Conseil de l’ordre de la Grande Loge ANI du Canada pendant un an avant de devenir Grand Maître Adjoint aux affaires intérieures de la Grande Loge Ani du Canada”, a-t-il expliqué.

Kenley Talmer qui est un passionné de lecture, d’écriture et de politique, a exprimé son contentement après son élection à ce poste. “Je suis le premier Haïtien à occuper cette fonction au sein de obédience. Je suis très fier de mon cheminement initiatique. Être Grand Maître Adjoint est d’abord pour moi un honneur, un privilège, mais aussi un devoir envers la communauté haïtienne”, a-t-il dit. “Le titre me donne l’opportunité de représenter la communauté, la jeunesse et de continuer mon cheminement à un autre niveau.”

Pendant trois ans, Kenley Talmer aura pour mission d’accompagner le sérénissime Grand Maître dans ses fonctions. Parallèlement, il veillera au bon fonctionnement de toutes les loges de la Grande Loge ANI, a-t-il déclaré.

Il a profité de cette interview pour donner quelques détails sur la franc-maçonnerie qui selon lui est une affiliation philosophique et progressive basée sur la vraie fraternité, ayant pour objectif la recherche de la vérité et la pratique de la solidarité qui en est l’expression. “Le Franc-maçon invoque le Grand Architecte de l’Univers. La Maçonnerie professe la croyance en l’immortalité de l’âme, mais elle n’impose aucun précepte. Aucun culte n’y est enseigné. Aucune vérité n’y est révélée”, a-t-il ajouté.

Focus sur Kenley Talmer

En dehors de la franc-maçonnerie, Kenley Talmer est un courtier en assurance, Podcasteur et animateur de Radio.

Il a suivi diverses formations en Administration électorale et en politique. Il a été élu député, puis sénateur du Parlement Jeunesse haïtien, ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales du Gouvernement Jeunesse haïtien, jeune parlementaire au Parlement mondial de la Jeunesse pour l’eau et représentant officiel des Cercles nationaux de Réflexion sur la Jeunesse pour la Caraïbe.

Engagé dans la défense des droits de l’homme et l’éducation sanitaire, Kenley devient secrétaire général de Diagnostik Group. Il est l’initiateur de la première École d’été de la Gouvernance en Haïti. En 2014, il représente Haïti à la Simulation de l’organisation mondiale du Start à Montréal où il décroche le prix Coup de cœur. L’année suivante, il incarne un eurodéputé à la Simulation du Parlement européen Canada-Québec-Europe (SPECQUE). De 2015 à 2018, il est coordonnateur de projets au Centre pour la Promotion de la démocratie et de l’éducation participative (CPDEP).

