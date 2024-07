La famille de Mechans-T lance un appel à l’aide pour retrouver l’artiste 

La famille de Jonathan Wens Désir (Mechans-T) lance un appel à l’aide pout retrouver le rappeur.

Depuis le 4 juillet 2024, Jonathan Wens Désir, connu sous le nom d’artiste Mechans-T, est porté disparu. Dans une observe publiée sur ses réseaux sociaux, la famille du rappeur a lancé un appel à l’aide pour retrouver l’artiste.

“Dans un second de grande inquiétude, nous souhaitons exprimer notre profonde appréciation et notre soutien au public. Malheureusement, nous avons perdu le contact avec Jonathan et nous n’avons pas réussi à le joindre. À ce jour, nous n’avons aucune preuve pour confirmer les allégations concernant son emplacement actuel”, peut-on lire dans cette observe.

Toujours dans cette observe, la famille demande “Si quelqu’un possède des informations cruciales concernant la scenario réelle de Jonathan ou a eu une communication sérieuse avec lui, nous lui prions de bien vouloir nous contacter directement à l’adresse suivante : [email protected]”

Cette scenario est extrêmement difficile pour la famille de Jonathan. Nous tenons à remercier chaleureusement le public pour son soutien continu et demandons de continuer à faire preuve de grâce et de gentillesse envers sa famille dans cette affaire, a conclu la observe.

Depuis environ quatre jours, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux affirmant que les gardes-côtes en Floride auraient arrêté Mechans-T alors qu’il tentait d’entrer illégalement aux États-Unis. Cependant, ces informations n’ont pas encore été confirmées.

