La HAGN a organisé une formation sur le journalisme sensible au genre

Une vingtaine de journalistes a reçu les samedi 18 et dimanche 19 novembre 2023 une formation sur le journalisme smart au style organisée par la Haiti Adolescent Ladies Community au complexe La Fayette, Delmas 71.

L’objectif c’est d’améliorer les connaissances des journalistes qui ont participé à cette formation sur le style et les Violences Basées sur le Style (VGB), de permettre aux confrères et consœurs d’avoir des outils strategies pour intégrer le style et lutter contre les VGB dans le traitement de l’data et enfin de renforcer leurs capacités dans la déconstruction des stéréotypes liés au style dans les médias.

Gatiana Louis, Officière de Projet HAGN, à la fin de la formation a expliqué la mission de la Haiti Adolescent Ladies Community qui travaille avec les enfants issus des zones à risques du pays dont Cité Soleil, Martissant, Croix-des-Bouquets et Carrefour. “HAGN a pour imaginative and prescient un monde où les jeunes filles peuvent vivre et ne subir aucune forme de violence”, a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, HAGN organise des formations sur l’entrepreneuriat, des formations liées à l’écologie à travers d’autres projets notamment avec le projet Flora.

Les journalistes ne donnent pas assez la parole aux femmes. Lorsque la parole est donnée aux femmes c’est très souvent en tant que victimes ou personnes vulnérables qu’elles s’expriment, mais rarement en tant qu’experte. L’idée de cette formation c’est d’encourager les travailleurs de la presse à faire évoluer les rapports entre hommes et femmes au niveau des individus et des systèmes mais aussi dans toutes les sphères de la vie, qu’elles soient formelles ou informelles.

