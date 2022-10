La presse Haitienne pleure le depart du journaliste Hansy Mars

Le journaliste Hansy Mars est mort ce vendredi 7 octobre 2022, aux Etats-Unis, des suites d’un most cancers du rein. Ce décès, survenu alors que le journaliste recevait les soins nécessaires à son retablissement, a declenché une pluie de reactions dans la presse haïtienne.

Sur les reseaux sociaux, plusieurs journalistes ont reagi au départ du journaliste en présentant leurs sympathies à sa famille.

“Jounalis @hansymars mouri jodi vandredi 7 oktòb la nan peyi Etazini aprè plizyè mwa malad. Ke nanm ou repoze anpè #Chico. 🕊 🕊 🕊 @josephlunieOFF”, a ecrit la journaliste Lunie Joseph.

Sur son compte Twitter, Eddy Jackson Alexis a réagi au décès de son confrère par ces mots: “C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris le départ de notre confrère Hansy Mars, journaliste et Coordonnateur de l’@ahjeddht des suites d’un most cancers. Je tiens à présenter mes sympathies à la famille d’Hansy, @TNH08 et à toute la company.”

“R.I.P. Hansy Mars. Ancien de la salle de rédaction du Nouvelliste, journaliste à la Télévision Nationale d’Haïti et coordonnateur général de l’Affiliation haïtienne des journalistes économiques et du développement sturdy (AHJEDD), Hansy est décédé ce vendredi 7 octobre 2022”, a écrit le redacteur en chef de Le Nouvelliste.

D’autres journalistes telles que Marie Raphaelle Pierre et Edner Decime Fils lui disent au revoir tout en se rappelant de certaines qualités du defunt et remark il a marqué leur vie.

“HM ou te yon jounalis ki te konn fè travay ou avèk anpil serye. Mwen sonje nan peryòd kowona nou te gen chans travay ansanm sou yon mini ankèt nan kad yon pwogram AJH nan tèt kole ak UNESCO. Ou pat gen tèt anfle, ou te aksepte kritik. Bon travèse zanmim!!”, a twitté Marie Raphaelle.

“hansymars ! Chico… on a été tous et toutes autour de toi à #KominoteEnfòmasyon ! Merci d’avoir partagé avec nous la conviction que le journalisme doit contribuer à la development démocratique en Haïti. Au Revoir Chico! Mes hommages mon ami, mon confrère, mon frère!” Tweet de Edner Decime Fils.

La Tv nationale d’Haiti se souvient de Hansy Mars comme un “professionnel de grande valeur dont on en trouve rarement aujourd’hui dans le pays. Cadre compétent et dynamique qui s’est toujours distingué par son sens de responsabilité et son souci du travail bien fait.”

En savoir plus:

Le conseil des ministres autorise le PM Ariel Henry à solliciter le déploiement immédiat d’une power armée spécialisée en Haïti