Port-au-Prince Podcast Pageant : une nouvelle voix pour Haïti.

Le Port-au-Prince Podcast Pageant (PAPPOD) s’impose comme le premier événement entièrement consacré aux podcasts en Haïti. Prévu du 29 juillet au 2 août 2024 à Port-au-Prince et en ligne, ce pageant promet d’être une plateforme d’échange et de créativité. L’édition inaugurale, qui sera organisée autour du thème “Douze hundreds of thousands de voix”, vise à promouvoir la diversité, l’inclusion, la solidarité et le dialogue.

Le pageant offrira une formation sur le podcasting à 20 contributors, des conférences, des causeries, un cocktail et des rencontres. Il ambitionne de renforcer la communauté haïtienne en valorisant les histoires et expériences des douze hundreds of thousands d’habitants du pays. Chaque voix a son significance et mérite d’être entendue, en opposition aux préjugés.

L’objectif de PAPPOD est a number of : promouvoir une nouvelle tradition de l’écoute, mettre en avant des podcasts professionnels et innover dans la création de contenus audios. Il veut également former les jeunes au podcasting, faire découvrir les podcasts locaux, et fédérer les podcasteurs à travers le Collectif des Podcasteurs Haïtiens, une affiliation à however non lucratif, ont précisé les organisateurs.

En outre, le pageant se suggest de structurer l’écosystème podcast en Haïti, de valoriser le travail des podcasteurs en décernant les prix “Les champions de l’audio”, et de créer une communauté d’échanges entre podcasteurs et auditeurs.

Parmi les invités de marque de cette première édition figurent Camille Debreuille, Andrale D. Jeanlouis, Vanessa Leger Dorélien, Osman Jérôme, Pradley Vixama, Micaëlle Charles, Simon Decreuze, Elie Michel, Dougenie M. Archille entre autres. La programmation en ligne comprendra des conférences, des causeries et des cartes blanches, tandis qu’une formation en présentiel bénéficiera à 25 jeunes sélectionnés.

Les chiffres mondiaux démontrent l’essor du podcasting, avec 464,7 hundreds of thousands d’auditeurs en 2023, un chiffre qui devrait atteindre 500 hundreds of thousands en 2024. En France, 82% de la inhabitants écoute un contenu audio quotidiennement. Haïti, bien que ne disposant pas de données précises sur le podcasting, voit encore un nombre limité de podcasts, ce qui est un manque à gagner pour l’éducation et la sensibilisation.

L’enquête menée par l’Institut Panos et Internews montre que 57% des personnes à Port-au-Prince utilisent les médias sociaux pour s’informer, faisant du podcast un moyen efficace de toucher un public cellular et diversifié. Il constitue également un outil précieux pour promouvoir la richesse culturelle du pays à une viewers mondiale.



