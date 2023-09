Lancement officiel de la rentrée scolaire dans la Grand’Anse, loin des tensions dans la capitale. Deux écoles inaugurées par le gouvernement. La délégation gouvernementale a aussi visité le chantier de building du lycée nationwide de Prévilé.

Le Premier ministre, Dr Ariel Henry, accompagné de plusieurs ministres, de Frantz Elbé, Jean Ronald Joseph respectivement directeurs généraux de la PNH, et du fonds nationwide de l’éducation, Samuel Saturné, directeur de cupboard du premier ministre, Nesmy Manigat, ministre de l’éducation nationale, ainsi que Ricardin Saint Jean, ministre du commerce et de l’industrie, a procédé, ce lundi 11 septembre, dans le département de la Grand’Anse, au lancement officiel de la rentrée scolaire.

Pour cette nouvelle année scolaire, le titulaire du MENFP, Nesmy Manigat en s’adressant aux écoliers et aux mother and father lors de l’inauguration de l’école nationale Ducasse René et l’école nationale de Lifranc a eu une pensée spéciale pour les autres enfants, qui vivent dans les zones qui sont des foyers de violence où les écoles sont restées fermées. Il affirme que le gouvernement prendra toutes les tendencies nécessaires pour favoriser le retour en classe des enfants sur tout le territoire nationwide automotive dit-il l’éducation est un droit sacré.

Pour sa half le premier ministre Ariel Henry a admis que dans plusieurs zones du pays des écoliers ne peuvent pas retrouver le chemin des courses cette semaine, mais il guarantee que le gouvernement fera tout son potential pour que tous les enfants puissent regagner les salles de classe et commencer la nouvelle année scolaire 2023-2024.

«Le gouvernement n’a pas oublié les mother and father, les directeurs d’école, les enseignants et les élèves qui se trouvent dans une state of affairs difficile en ce premier jour d’école en raison des actes de violence des bandits armés, notamment dans certains endroits de la capitale et l’Artibonite. Le Gouvernement a pris diverses mesures pour soulager les mother and father à travers le programme de don de 15 000 gourdes en 2 volets à environ 500 000 mother and father des écoles nationales et communales; plus d’un million de livres et cahiers d’exercices seront distribués dans les 10 départements pour tous les enfants…», a-t-il indiqué.

Toujours selon lui, de septembre 2021 à date, le gouvernement a pris des disposition pour construire 51 établissements scolaires, 8 écoles ont été inaugurées, 17 infrastructures sont déjà achevées et en attente d’inauguration, tandis que 26 autres seront prêtes d’ici à décembre. A Jérémie, la délégation a essuyé des jets de pierres mais le hazard n’était pas imminent au level que les policiers n’ont pas fait utilization de leurs armes.

Selon un communiqué du gouvernement, la building de ces infrastructures scolaires dans le département de la Grand’Anse a été financée, comme pour de nombreux autres ouvrages similaires, par le Fonds nationwide de l’éducation (FNE), grâce à l’argent collecté à partir des transferts ($US 1,50) et des appels internationaux (5 cents).

