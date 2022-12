L’Argentine et Lionel Messi remportent la Coupe du monde face à la France au bout du suspense

L’Argentine et Lionel Messi remportent la Coupe du monde Qatar 2022 face à la France au bout du suspense

Lionel Messi et l’Argentine sur le toit du monde. Le septuple ballon d’or permet à sa sélection de remporter sa troisième coupe du monde ce dimanche 18 décembre en battant la France en finale par quatre tirs aux buts à deux (4-2). Les deux équipes avaient terminé le temps réglementaire sur un rating nul trois buts partout (3-3).

Au bout du suspense, l’Albiceleste, emmenée par Lionel Scaloni, a remporté sa troisième coupe du monde après 1978, 1986. Les Argentins ont pris le dessus sur les Bleus dans les séances de tirs au however (4-2) après 120 minutes de jeu. Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont illustrés lors de cette finale en inscrivant respectivement un doublé et un triplé chacun pour leur équipe.

Juno7 PUB

Beaucoup – et pas que les followers de l’Argentine et de la France- diront avoir regardé la plus belle finale de coupe du monde. Difficile de les contredire tant que le résultat a été indécis. Si l’Argentine a pris les devants en première mi-temps avec deux buts marqués par l’intermédiaire de Messi et Di Maria et tenaient la victoire du bout des doigts, les Bleus, grâce au génie Mbappé, ont trouvé les ressources pour égaliser dans les dix dernières minutes du temps réglementaire.

Visiblement motivés, les Argentins allaient passer devant au tableau d’affichage grâce à leur capitaine Lionel Messi à la 109e minute de jeu. Encore une fois, Kylian Mbappé est venu répondre son coéquipier au Paris Saint-Germain en permettant à la France d’égaliser dans les derniers instants de la prolongation sur penalty. Ce troisième however dans cette finale permet au natif de Bondy de terminer la compétition en tête du classement des buteurs avec 8 pions inscrits.

Comme à l’accoutumé, le portier d’Aston Villa Emiliano Martínez a endossé son costume de héros pour permettre à l’Albiceleste de remporter les séances fatidiques des tirs aux buts. Si Mbappé a inscrit le premier tir au however des Bleus, son coéquipier Kingsley Koman qui avait fait une bonne entrée en seconde mi-temps allait buter sur Emiliano Martínez. Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Martínez et Gonzalo Montiel ont tous inscrits leur tir pour permettre à l’Albiceleste d’ajouter une troisième étoile sur son maillot.

Après 36 ans d’attente, l’Argentine remporte ainsi sa troisième coupe du monde. Quant à son capitaine Lionel Messi, souvent critiqué pour ses résultats en sélection, il termine ce mondial en apothéose en gagnant non seulement le trophée de meilleur joueur de la compétition, mais aussi le meilleur joueur du match. Ses coéquipiers Emiliano Martínez et Enzo Fernández remportent respectivement les trophées de meilleur portier et meilleur jeune joueur du tournoi.

En savoir plus:

Mali: le journaliste collaborateur à Chokarella Peterson Dorsainvil nominé au « Slam Awards Worldwide 2022 »