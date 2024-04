Le gouvernement publie l’arrêté de nomination des membres du Conseil présidentiel

Le gouvernement a publié ce mardi 16 avril un arrêté signé de tous les ministres, y compris le premier ministre Ariel Henri, nommant les membres du Conseil Présidentiel de Transition.

Selon l’arrêté les membres du Conseil Présidentiel de Transition avec droit sont:

Le citoyen Smith AUGUSTIN ; Le citoyen Louis Gérald GILLES ; Le citoyen Fritz Alphonse JEAN ; Le citoyen Edgard LEBLANC Fils : Le citoyen Laurent SAINT-CYR ; Le citoyen Emmanuel VERTILAIRE ; Le citoyen Leslie VOLTAIRE.

Les membres du Conseil Présidentiel de Transition en qualité d’Observateurs et sans droit de vote sont :

La citoyenne Régine ABRAHAM ; Le citoyen Frinel JOSEPH.

En dépit de la publication de l’arrêté nommant les membres du CP, le gouvernement leur exige de soumettre dans un délai raisonnable les pièces requises. Dans le cas contraire ils seront obligés de se démettre de leur fonction de conseiller présidentiel.

Le Conseil Présidentiel de Transition choisit et nomme rapidement un Premier Ministre. Ce dernier, en accord avec le Conseil Présidentiel de Transition, choisit les membres de son Cupboard Ministériel de manière inclusive. Les membres du Conseil Présidentiel de Transition sont assujettis aux formalités de déclaration de patrimoine prévues par la Structure et la Loi en la matière.

Soulignons que selon le décret, le mandat du Conseil Présidentiel de Transition prend fin, au plus tard, le 7 février 2026. Le Conseil Présidentiel de Transition ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Les membres du Conseil Présidentiel de Transition ainsi que ceux du gouvernement ne pourront pas se présenter aux prochaines élections. Le Conseil Présidentiel de Transition a son siège au Palais Nationwide.

Le Conseil Présidentiel de Transition, selon le décret, participe, en accord avec le Premier Ministre, à la formation d’un Cupboard Ministériel inclusif ; approuve l’ordre du jour du Conseil des Ministres, en accord avec le Premier Ministre, et cosigne les Décrets ; fixe les critères de sélection des membres d’un Conseil Électoral Provisoire (CEP) neutral et les nomme ; prend toutes tendencies favorisant une transition pacifique ; guarantee la continuité de la gouvernance et établit un Conseil de Sécurité Nationale ; poursuit la collaboration avec tous les membres de la Communauté internationale pour le déploiement accéléré de la Mission Multinationale de Soutien à la Sécurité autorisée par la Résolution 2699/2023 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.

