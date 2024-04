Le MENFP a modifié les dates des examens d’Etat, les épreuves du bac fixées du 5 au 8 août prochain

Le MENFP et de la Formation Professionnelle a modifié les dates des examens d’Etat, les épreuves du baccalauréat fixées du 5 au 8 août prochain.

Dans un communiqué publié ce jeudi 4 avril 2024, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la réorganisation du calendrier scolaire à un second où la scenario socio-politique et sécuritaire du pays contraint des milliers d’élèves à rater plusieurs jours de lessons, notamment dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Pour protéger l’avenir académique des élèves, les responsables du MENFP après plusieurs réunions de travail ont décidé de repenser le calendrier scolaire 2023-2024 et modifier les dates des examens officiels.

En effet, du 22 au 24 juillet : examen de 9ème, du 22 au 26 juillet : Examen de l’école normale des instituteurs, du 22 au 26 juillet : examen du Centre d’éducation familiale et du 5 au 8 août : Examen du Baccalauréat.

Il convient de rappeler que plusieurs élèves ont perdu des dizaines de jours de lessons à trigger de la violence des gangs. Afin d’accompagner les écoliers, le MENFP a indiqué qu’il mettra en place toutes sortes de programmes pédagogiques à la radio, à la télévision, sur des clés USB, sur le website Web du ministère, et organisera des cours de compensation de l’apprentissage notamment pour le département de l’Ouest et les autres zones les plus touchées par l’escalade de la violence.

Par ailleurs, le Ministère profite de l’event pour renouveler son appel à tous les secteurs et à ses partenaires pour protéger le droit à l’éducation de tous les enfants et jeunes et pour protéger les écoles et les universités. “C’est le seul moyen de permettre aux enfants et aux jeunes de bien préparer leur avenir”, a souligné le communiqué.

À lire aussi :

Le 3e chef de gang de Savien arrêté au Cap-Haïtien au second où il s’apprêtait à quitter Haïti