Le Premier Ministre Ariel Henry Démissionne

Démission d’Ariel Henry : Haïti, Entre Crise Politique et Sécuritaire

Dans un message pré enregistré, le Premier Ministre haïtien, Ariel Henry, a annoncé sa démission ce 11 mars 2024, dans un contexte de crise politique et sécuritaire. “Face à la scenario actuelle,aucun sacrifice n’est trop grand pour Haïti”, a déclaré Ariel Henry. Il a informé avoir présidé un conseil des ministres ce lundi 11 mars au cours duquel le gouvernement a accepté la mise en place d’un Conseil présidentiel proposé par différents secteurs. Après l’set up des membres du Conseil présidentiel, le gouvernement de Ariel Henry démissionnera en bloc mais continuera à liquider les affaires courantes jusqu’à l’set up d’un nouveau gouvernement a indiqué Ariel Henry dans son message.

Ariel Henry, nommé par le président Jovenel Moïse, assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, a dirigé le pays dans un contexte politique extrêmement difficile.

Depuis son investiture le 20 juillet 2021, Ariel Henry a été confronté à une série de défis majeurs. Malgré la signature d’un accord avec plusieurs partis politiques de l’opposition et de la société civile le 11 septembre 2021, cet accord a été contesté par d’autres groupes, notamment Montana. La communauté internationale a appelé à un accord plus inclusif, témoignant des profondes divisions au sein de la société haïtienne.

Le 21 décembre 2022, un accord élargi a été signé, impliquant des membres du secteur privé et de la société civile, visant à créer un Haut Conseil de la Transition, former un nouveau Conseil Électoral Provisoire (CEP), effectuer une révision constitutionnelle, organiser des élections générales et instituer un organe de contrôle gouvernemental. Cependant, seule la création du Haut Conseil de la Transition a été concrétisée. Le non-respect des engagements a entraîné une intensification des contestations dans le pays.

Face à cette deadlock, la communauté internationale et la CARICOM ont tenté de faciliter une résolution à la crise en créant le Groupe de Personnalités Éminentes (GPE), composé de trois anciens Premiers Ministres de la CARICOM. Malgré plusieurs réunions à la Jamaïque et en Haïti, aucun accord n’a été trouvé entre les protagonistes.

Dans un contexte de crise multidimensionnelle poitique, sécuritaire, humanitaire, Ariel Henry a quitté le pays le 25 février 2024 pour participer à la 46ème réunion des cooks de gouvernement de la CARICOM. Au cours de son absence, le pays a été secoué par une série d’attaques violentes orchestrées par des gangs armés, libérant plus de 4000 prisonniers, attaquant les infrastructures de sécurité et pillant des entreprises commerciales.

Les vols des compagnies aériennes à vacation spot et en provenance d’Haïti ont été annulés. Tentant de rejoindre son pays by way of la République dominicaine, Ariel Henry s’est heurté au refus des autorités dominicaines d’autoriser l’atterrissage de son avion. Contraint de dévier sa trajectoire, l’avion a finalement atterri à Porto Rico. Depuis, Ariel Henry demeure bloqué à l’extérieur de son pays, tandis que la nation proceed de sombrer dans le chaos.

