Le premier ministre présente ses voeux à la nation en parlant de sécurité, changement et d’élections

Le premier ministre présente ses voeux à l’event des fêtes de fin d’année en parlant de sécurité, changement et délections

Le premier ministre, Dr Ariel Henry a présenté, dans ses voeux, l’année 2024 comme une année de grands défis que nous aurons à relever ensemble. Il a parlé de la nécessité de rétablir la sécurité, renouer avec la croissance génératrice d’emplois.

Il a également mis en avant l’organisation des élections inclusives, transparentes et démocratiques d’où sortiront les nouveaux élus librement choisis par le peuple.

Ariel Henry a demandé au peuple haïtien, aux haïtiens de la diaspora de contribuer à redorer le blason du pays. Il a encore martelé que cette année doit apporter le changement.

« Je souhaite à toutes mes concitoyennes et à tous mes concitoyens d’ici et de la diaspora une année de tolérance, de sérénité, de dialogue et de paix », a-t-il dit.

“En cet an de grâce 2024, dédié à la Mémoire, gardons l’espoir d’un avenir meilleur”, a en effet souhaité le premier ministre.

