L’écrivain haïtien Makenzy Orcel remporte le Goncourt version américaine

La déclinaison américaine du Goncourt attribuée à l’écrivain haïtien Makenzy Orcel.

Le poète et romancier haïtien Makenzy Orcel a reçu à New York samedi 29 avril le prix Goncourt pour «Une somme humaine». Cette récompense est attribuée par des étudiants francophones d’universités américaines.

Pour sa deuxième édition aux États-Unis, l’Académie Goncourt a décerné le «Choix Goncourt United States» à l’écrivain haïtien Makenzy Orcel. La cérémonie de remise de ce prix a lieu à Manhattan, à la Villa Albertine de l’ambassade de France, et a été présidée par Anne Berest, lauréate en 2022.

Le jury, composé d’étudiants des universités américaines tels que Columbia, Duke, Harvard, MIT, Princeton, Yale, ont étudié pendant des mois en français six livres de la sélection du Goncourt 2022. Et ils ont jeté unanimement leur dévolu sur «Une somme humaine» face notamment à « Vivre vite » de Brigitte Girault, « Le mage du Kremlin» de l’Italo-Suisse Giuliano da Empoli et «Les presque sœurs» de Cloé Korma.

Dans ses propos de circonstances, Makenzy Orcel a déclaré qu’il « n’écrivait pas pour les prix, ni pour la reconnaissance ». « J’écris parce que c’est essential ; automobile la littérature est une invitation à regarder le monde autrement, à l’aborder autrement, à donner à voir les soubassements du monde».

Publié le 17 août 2022 aux éditions Rivages sur 600 pages, « Une somme humaine » est l’autobiographie d’une morte, qui raconte avec une grande liberté formelle sa vie tragique.

