Les Etats-Unis confirment la présence d’un de leur navire militaire en Haïti et précise sa mission

Les Etats-Unis confirment la présence d’un de leur navire patrouillant dans la rade de Port-au-Prince et précise sa mission.

Le Bureau des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis a annoncé que la Garde côtière a détourné l’un de ses principaux navires pour patrouiller depuis mercredi 12 octobre près de Port-au-Prince, la capitale, à la demande du gouvernement d’Haïti et en étroite coordination avec le département d’État américain.

Le déploiement de l’USCGC Northland (WMEC 904) vers Haïti témoigne selon ce communiqué clairement de la détermination des États-Unis à soutenir le gouvernement d’Haïti et son peuple, et à rencontrer les garde-côtes haïtiens à des fins de formation dans la région.

« Le gouvernement américain a un intérêt direct à la sécurité régionale dans l’ensemble de la mer des Caraïbes et est conscient de la state of affairs actuelle concernant les troubles civils et la violence des gangs en Haïti », a déclaré le contre-amiral Brendan C. McPherson, commandant du septième district de la Garde côtière.

« La Garde côtière s’inscrit dans le cadre d’une approche pangouvernementale visant à aider le gouvernement haïtien à assurer la sécurité et la stabilité dans tout Haïti, en particulier s’agissant de la dissuasion et la prévention de la migration maritime dangereuse et irrégulière », a-t-il ajouté.

Le navire Northland patrouillait auparavant dans le Passe du Vent sous la path du septième district de la Garde côtière, dont le siège est à Miami, à l’appui de l’opération Vigilant Sentry (Sentinelle vigilante), une opération de maintien de l’ordre maritime en cours.

Selon les américains leur Garde côtière entretient une relation de longue date avec son homologue haïtienne. En janvier 2010, l’USCGC Ahead (WMEC 911), un cotre d’endurance moyenne de classe Well-known de 270 pieds, a été le premier vaisseau américain à intervenir pour apporter une aide humanitaire à la suite du tremblement de terre de magnitude 7,0 en Haïti. En août 2021, la Garde côtière a été parmi les premières agences américaines à fournir une aide humanitaire à la suite du tremblement de terre de magnitude 7,2 en Haïti.

En savoir plus:

Des individus armés ont maîtrisé les brokers de sécurité de Varreux et ont emporté du carburant