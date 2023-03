Levée des mesures anti-coronavirus en Haïti

Le MSPP annonce la fin des mesures anti-coronavirus en Haïti.

Dans une observe publiée ce mardi 21 mars, le Ministère de la Santé Publique et de la Inhabitants (MSPP) annonce la fin des restrictions sanitaires contre le coronavirus.

« Le Ministère de la Santé Publique et de la Inhabitants (MSPP) porte à la connaissance de la inhabitants, en général, et des compagnies aériennes, en particulier, que les exams Covid négatifs et la vaccination ne sont plus obligatoires pour les passagers voyageant vers Haïti », selon cette observe portant la signature du titulaire du MSPP, Alex Larsen.

Le MSPP précise toutefois que cette mesure peut être reconsidérée à tout second dépendamment de l’évolution de la Covid-19.

