L’haïtien Zainhy, originaire d’Aquin, trace son chemin dans la production musicale en France

L’haïtien Yvens Danel Pierre-Louis dit Zainhy, natif de la commune d’Aquin, hint son chemin dans la manufacturing musicale en France.

Yvens Danel Pierre-Louis dit Zainhy, est un jeune haïtien originaire de la ville d’Aquin dans le département du Sud. Agé de 23 ans, ce jeune compatriote a quitté le pays en octobre 2010 après le tremblement de terre du 12 janvier. Installé en France, il crée son chemin dans la manufacturing musicale. Après son passage en octobre 2022 à RFI à l’émission Koze Kilti, il a décidé d’accorder une interview à Juno7 pour parler de sa vie professionnelle.

En effet, Zainhy start à embrasser la manufacturing musicale en 2017 à l’âge de 18 ans. “J’ai commencé exactement le 19 juin 2017 en remixant un son de MadeInTyo – Uber all over the place, j’ai été longtemps auditeur avant de commencer. J’ai toujours kiffé (aimer) la musique mais je savais pas que j’allais en faire. Juste qu’à aujourd’hui pour tester j’ai fais le remix de uber all over the place”, a-t-il expliqué fièrement.

Rappeur, chanteur et producteur, Zainhy allait prendre au sérieux cette branche en 2020 après avoir créé son propre label baptisé 99Loner. “Le label fonctionne comme une co-entreprise avec Common Music. Les artistes signés sur le label incluent Zainhy, Luvier, Marrich, Besss et Nix Dyn”, a-t-il indiqué. “J’ai créé le label en été 2020 quand j’ai commencé à prendre la musique au sérieux et j’ai signé mon label à Common en tant que producteur le 10 mai 2022”, a-t-il ajouté.

Le jeune producteur est conscient qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir mais se bat au quotidien pour créer sa propre communauté dans le marché français qui ne fait pas de cadeau. “Pour l’instantaneous je stability juste des singles par-ci et par-là pour essayer de me faire une communauté. D’après moi j’ai pas encore accompli grande selected “, a-t-il lâché.

À en croire Zainhy, il est en prepare de collaborer avec plusieurs artistes du milieu francophone. “J’ai travaillé avec beaucoup d’artistes. Nous travaillons avec des jeunes skills en herbe comme Besss, Malamadre, Nix Dyn, Kinsh Makavels, Luvier, Marrich et des confirmés tels que Krilino, Gradur”, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, il est un peu satisfait des feedbacks mais ne veut pas s’affoler parce qu’il estime que les consommateurs sont très exigeants. “Les feedbacks sont plutôt positifs, il y’en a ils comprennent l’univers, le délire et d’autres non mais je comprends absolument puisque j’essaie vraiment d’imposer un type différent mais on veut toujours plus.”

Zainhy révèle qu’un EP est en préparation pour l’année prochaine. “Actuellement je bosse un EP que j’espère que j’aurai le temps de finir pour l’année prochaine aux alentours du mois de Mai”, a-t-il dit tout en soulignant qu’il vit de sa manufacturing musicale. “À côté de la musique, je ne fais rien du tout. Je vis de la musique, en faisant des classes d’enregistrement pour des artistes, je fais des prises de son, du mixage, des toplines (trouver des mélodies) j’écris des sons que je vends à d’autres artistes.”

Yvens Danel Pierre-Louis alias Zainhy a fait un Baccalauréat Professionnel en Commerce puis un Brevet de technicien supérieur (BTS) en négociation relation shopper qu’il a arrêté en 2eme année.

