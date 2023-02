L’installation du HCT est un pas dans la bonne direction, pour plusieurs acteurs haïtiens

L’set up du Haut Conseil de la Transition est un pas dans la bonne route, pour certains acteurs politiques et des membres de la société civile haïtienne.

Des acteurs politiques en Haïti dont l’ancien président provisoire Jocelerme Privert, l’ancienne ministre à la situation féminine et aux droits de la femme, Marjory Michel, le porte-parole du Secteur Démocratique et Populaire, Me Michel André ont réagi à la suite de l’set up des membres du Haut Conseil de la Transition (HCT). Ces personnalités estiment qu’il s’agit d’un pas dans la bonne route pour Haïti.

Allié du pouvoir en place, le Secteur Démocratique et Populaire (SDP), through son porte-parole Me Michel André, salue l’set up du HCT dans une publication sur Twitter. Soutenant qu’il s’agit d’un « pas dans la bonne route », le SDP appelle le HCT et le Gouvernement à se mettre au travail pour compléter la Cour de Cassation, monter le CEP et créer un environnement propice à la révision constitutionnelle et à la tenue des élections.

Par ailleurs, le SDP invite la communauté internationale à accompagner le pays dans la lutte contre les gangs armés qui sèment le deuil et le désespoir en HAÏTI. « Sans une help internationale en matière de sécurité, la révision constitutionnelle et les élections ne seront pas possibles », avertit Me André.

L’ancien président provisoire Jocelerme Privert qui a pris half à la cérémonie d’investiture des trois membres du HCT le lundi 6 février apporte son soutien à l’accord du 21 décembre 2022. « J’ai délibérément supporté l’Accord du 21 décembre qui, à mon sens, est un pas dans la bonne route, en vue du rétablissement des establishments républicaines et de la restauration de l’autorité de l’Etat dans le pays », a indiqué M. Privert.

De son côté, le collectif « N ap Mache Pou Lavi » (Marchons pour La vie) dit prendre acte de l’set up des membres du Haut Conseil de la Transition (HCT) ce lundi 6 février 2023, dans une word de presse signé de Georges Wilbert Franck de l’Union des Normaliens et Éducateurs d’Haïti (UNOEH), Gédéon Jean du Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH), entre autres.

« C’est un pas necessary qui est franchi dans le sens des efforts nécessaires au rétablissement des establishments et pour parvenir à l’organisation d’élections afin que la inhabitants puisse choisir ses représentants […], soutient le collectif, invitant au passage le Haut Conseil de la Transition (HCT) à se mettre au travail rapidement et à œuvrer dans le sens de l’intérêt de la inhabitants haïtienne.

Dans le même esprit, Nap Mache Pou Lavi appelle les protagonistes de la crise à faire preuve de patriotisme. « Ainsi, il encourage le Gouvernement à poursuivre le dialogue initié, les autres acteurs à faire preuve d’ouverture et appelle l’worldwide à honorer ses promesses ».

Pour l’ancienne ministre à la Situation Féminine et aux Droits de la Femme Marjory Michel, « le peuple haïtien retrouve enfin l’espoir avec l’set up du Haut Conseil de Transition ayant pour mission d’accompagner le Chef du Gouvernement dans sa noble tâche de restaurer l’autorité de l’Etat en vue du rétablissement de la sécurité et la paix sociale en Haïti ».

Réitérant son soutien à cette construction, Mme Michel en a profité pour féliciter le Premier Ministre Ariel Henry qui, selon ses dires, a compris « l’urgente nécessité de jeter les bases d’une nouvelle ère de démocratie en appliquant les clauses du consensus Nationwide telles que formulées par les secteurs politique, social et économique signataires dudit consensus Nationwide ».

En savoir plus:

Avant la sortie de son nouvel album, l’artiste Mr Zomò annonce Jude Jn Pierre comme son nouveau supervisor