Mondial 2022: douche froide pour le Brésil face au Cameroun (1-0).

Avec un onze largement remanié lors de la troisième journée des phases de groupe de la coupe du monde, l’équipe brésilienne s’est fait surprendre (1-0) par le Cameroun en toute fin de match sous un however de Vincent Aboubakar 90′ +2. À l’picture du Portugal et de la France vaincus lors du troisième match, l’équipe sud-américaine a subi le même kind et a raté l’event de faire le plein dans le groupe G.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, le Brésil avec son équipe B n’a pas trouvé de plan pour battre le Cameroun malgré la possession du ballon et des actions offensives dans les deux mi-temps.

Dans la première manche, l’équipe africaine a subi le match mais Martinelli a buté à deux reprises sur le gardien hostile dans son bon jour.

Au retour des vestiaires, le Brésil a opéré quelques changements mais le rating était resté vierge. On croyait qu’on allait assister à un nul insipide pour la troisième journée.

En fin de match, Vincent Aboubakar qui joue en Arabie Saoudite a profité d’un bon centre pour marquer de la tête à la 90′ +2. À 1-0, les camerounais exultèrent de joie pour avoir marqué contre le Brésil n’ayant jamais encaissé depuis le début de la compétition.

Malgré cette défaite, le Brésil finit à la première place et jouera les huitièmes de finale contre la Corée du Sud, deuxième du groupe H après avoir arraché sa qualification face au Portugal (2-1).

