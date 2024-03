Peter Anthony Morgan, chanteur du groupe Morgan Heritage, est mort

Peter Anthony Morgan, dit « Peetah », était le fils du musicien jamaïcain Denroy Morgan.

Peter Anthony Morgan, le chanteur du groupe de reggae Morgan Heritage, est décédé. L’artiste, qui se faisait souvent appeler « Peetah », était âgé de 46 ans, selon l’Related Press, bien que la déclaration partagée sur les réseaux sociaux par sa famille ne précise pas son âge.

« C’est par amour sincère que nous partageons le fait que notre mari, père, fils, frère et chanteur de Morgan Heritage Peter Anthony Morgan s’est élevé aujourd’hui, peut-on lire dans la déclaration de la famille. Jah vient nous sauver de nous-mêmes parce que l’amour est la seule voie. » La trigger du décès n’a pas été mentionnée.

Anthony Morgan était le fils du musicien jamaïcain Denroy Morgan, décédé en 2022. Il a joué dans Morgan Heritage aux côtés de ses frères et sœurs Una Morgan, Roy “Gramps” Morgan, Nakhamyah “Lukes” Morgan et Memmalatel “Mr. Mojo” Morgan. Au second de sa mort, il était l’un des trois membres actifs du groupe, avec Gramps et Mr. Mojo.

Le musicien est né à Brooklyn mais a grandi dans le Massachusetts, où il a commencé à jouer de la musique dès l’enfance. C’est lors d’une visite sur le lieu de naissance de leur père, en Jamaïque, que les frères et sœurs ont vraiment commencé à trouver leur rythme. Avec Morgan à la barre en tant que chanteur principal, Morgan Heritage est devenu célèbre pour sa voix pleine d’âme et ses harmonies.

Morgan Heritage a été nommé pour deux Grammy Awards au cours de sa carrière. Leur album Strictly Roots, sorti en 2015, a reçu le prix du meilleur album reggae. « Notre famille vous remercie d’avance pour votre amour et votre soutien extraordinaires, et nous vous demandons de continuer à prier pendant que nous traversons ce processus, a conclu la famille Morgan dans son communiqué. Nous vous demandons également de respecter notre vie privée pendant cette période de guérison. »

