Port-au-Prince: les gangs continuent d’étendre leurs tentacules et se battent pour le contrôle du quartier de Solino

Port-au-Prince: les groupes armés continuent d’étendre leurs tentacules et se battent entre eux pour le contrôle du quartier de Solino.

Jour après jour, les gangs continuent d’encercler la capitale haïtienne. Les groupes armés qui imposent leur loi dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ne cessent de créer la panique au sein de la inhabitants. La guerre des gangs rivaux qui veulent à tout prix contrôler certains territoires stratégiques oblige plusieurs centaines de riverains à fuir leurs quartiers. Depuis environ trois jours, les habitants des quartiers de Solino, Fort Nationale, Bel-Air, Delmas 18, Nazon fuient les attaques des groupes armés du bas de Delmas et au bas de la ville qui se battent entre eux pour le contrôle du quartier de Solino. Ne se sentant plus en sécurité, ces familles ont pris la fuite pour se réfugier dans d’autres endroits.

En effet, les gangs montrent de plus en plus leur puissance. Vitelhomme contrôle une partie de la commune de Tabarre et met son empreinte sur le côté sud de Pétion-ville jusqu’à Fort Jacques. Le groupe armé dirigé par le nommé Ti Makak dicte sa loi à Laboule 12 et Thomassin, 400 Mawozo dirige une bonne partie de la commune de la Croix-des-Bouquets.

Port-au-Prince est quasiment contrôlé par les gangs. Au sud de la capitale, les groupes armés de Izo, Ti Lapli et Krisla contrôlent la troisième circonscription de Port-au-Prince.

Maintenant, c’est au tour des groupes armés du bas de Delmas et du Centre-ville de se battre pour le contrôle du quartier de Solino, une zone considérée stratégique dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Depuis trois jours, des tirs d’armes automatiques inquiètent les familles qui ne savent à quel Saint se vouer.

Jeudi 2 mars 2023, nos reporters avaient constaté des centaines de familles en practice de fuir les quartiers ciblés par les gangs. Ils sont arrivés à pied, à moto. “Je suis obligé de quitter ma maison, je ne peux pas supporter cette state of affairs. Depuis deux jours, je suis obligé de me cacher avec mes deux enfants sous le lit“, a déclaré une mère en détresse qui se dirigeait avec ses deux fils à Delmas 32.

Toutefois, certains résidents du quartier de Solino et ses environs ont décidé de rester afin de faire opposition à ces malfrats. “Il y a des gens qui ont décidé de rester, notamment les garçons ainsi que les policiers de la zone qui ont décidé de monter la garde. Sans eux, Solino serait déjà entre les mains de ces bandits qui tirent, brûlent et font vraiment peur“, a expliqué une dame essoufflée qui prendrait la path de Christ-Roi pour aller se réfugier chez sa sœur qui l’attendait.

Ces citoyens en détresse ont lancé un SOS au haut commandement de la police afin qu’il vienne en aide aux habitants de ce quartier laissé pour compte depuis le déclenchement de cette guerre. En larmes, ils demandent une intervention urgente des autorités. “Oh Bondye sa n fè n ap peye“, a lancé une femme avec ses deux mains posées sur sa tête. “Otorite yo ede nou, nou pa kapab ankò, di yon mo pou nou“, a crié une jeune femme.

Personne n’est à l’abri face à la montée des actes de banditisme. La inhabitants est encerclée par des bandits lourdement armés alors que les autorités en place paraissent impuissantes et n’envoient aucun sign qui pourrait faire espérer les citoyens haïtiens assoiffés d’un second de quiétude et de tranquillité. La inhabitants n’est au courant d’aucun plan stratégique de sécurité qui pourrait réduire le taux de criminalité.

Malgré l’opération Tornade 1 lancée par le Directeur Général de la PNH Frantz Elbé, jusqu’à présent aucune motion concrète pour déloger les cooks de gangs et les mettre hors d’état de nuire. Avec un effectif de plus de 15 000 policiers et une power armée de plusieurs centaines de soldats, la inhabitants ne peut pas vivre en toute tranquillité.

Ajouter à cela, la demande du gouvernement en place à la communauté internationale concernant une help pour lutter contre les bandits est une affaire presqu’oubliée.

Rappelons que le pouvoir dirigé par le Premier ministre Ariel Henry avait commandé 18 blindés seulement huit ont été livrés. Jusqu’à présent les dix autres n’ont pas encore été livrés alors que l’Etat haïtien a décaissé 14 tens of millions de {dollars} pour l’achat de ces engins. Le versement de l’avance a été effectué en juin de l’année dernière.

Ces derniers temps, il y a une recrudescence des cas d’enlèvement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Des professionnels, notamment des médecins, des journalistes, des professeurs et même des policiers ne sont pas épargnés. L’ancien secrétaire d’État à la sécurité publique, l’Inspecteur Général Frantz Sébastien Jean-Charles a été victime d’un acte d’enlèvement suivi de séquestration, ce vendredi 3 mars à Port-au-Prince. Il a été enlevé en compagnie de sa fille qu’il emmenait à l’école ce vendredi matin.

Notons que depuis plusieurs années, la PNH est en grande difficulté pour capturer des cooks de gangs connus. Il faut remonter aux cas de Anel Joseph, Odma et de Ti Je. Depuis lors, l’establishment policière n’a capturé aucun chef de gang connu par le grand public.

Rappelons que des citoyens avaient fui les quartiers de Gran Ravin, Martissant, Cité Soleil, Pernier, Torcel, Croix-des-Bouquets pour le même problème: la guerre des gangs rivaux pour le contrôle des territoires.

