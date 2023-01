Porté par un grand Gavi, le FC Barcelone assomme le Real Madrid et offre un premier trophée au coach Xavi

Porté par un grand Gavi, le FC Barcelone assomme le Actual Madrid et offre un premier trophée au coach Xavi.

Lors de la finale de la supercoupe d’Espagne qui a eu lieu ce dimanche 15 janvier 2023, à Ryad, en Arabie Saoudite, le FC Barcelone a corrigé le Actual Madrid (3-1) pour remporter ce titre pour la 14e fois de son histoire. Gavi a été l’homme de la rencontre en étant buteur et double passeur pour Lewandowski et Pedri. Après le 3-0, Benzema a réduit la marque en toute fin de match. Grâce à cette victoire, les joueurs barcelonais ont offert un premier trophée à Xavi en tant que coach.

Dans un match à sens distinctive où le FC Barcelone a été supérieur techniquement et tactiquement, il a maîtrisé toute la rencontre face à son rival dépassé par les évènements et qui n’était pas vraiment dans le coup ce dimanche. Porté par un grand Gavi irrésistible, le dernier vainqueur de la Liga et de la ligue des champions était incapable de réagir face aux assauts des barcelonais. À la 33eme minute de jeu, Gavi a ouvert le rating après une passe décisive de Lewandowski. 12 minutes plus tard, le même Gavi a remis la passe décisive au polonais pour qu’il marque le second however du match. À 2-0, le Actual Madrid était déjà sous l’eau en practice de couler.

Au retour des vestiaires, malgré les changements opérés par Carlo Ancelotti espérant redresser la state of affairs, son équipe n’a jamais trouvé de ressources pour retourner dans les débats. Au contraire, le même Gavi qui a été désigné homme du match a fait parler son expertise pour offrir sa seconde passe décisive à Pedri qui a marqué le troisième however.

Les Madrilènes ont essayé de réagir en toute fin de match sans inquiéter la défense opposed. Toutefois, la réduction du rating allait venir dans les temps additionnels par Karim Benzema.

