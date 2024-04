PSG – FC Barcelone, les parisiens s’inclinent 3-2 en quart de finale de la Ligue des Champions

Après avoir éliminé la Actual Sociedad en 8e de finale, le PSG s’attaquait mercredi au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions. Fébriles en défense, peu inspirés notamment en première période, les Parisiens ont déçu, s’inclinant finalement sur le rating de trois buts à deux.

Avec cette défaite à domicile, la qualification est évidemment mal engagée pour Paris. Mais l’espoir demeure, face à une équipe catalane qui peut aussi connaître de grands trous d’air.

L’entraîneur du PSG Luis Enrique, ne s’avoue pas pour autant vaincu

« Ce n’est pas le résultat qu’on voulait, mais on a fait un bon match, contre un adversaire solide. On s’est compliqué le match en prenant le premier however. Ensuite on a réussi à renverser le rating, on a eu deux poteaux, et eux ont pu marquer encore. On va aller là-bas avec beaucoup d’envie. Ce sera une finale, on garde confiance en l’équipe. »