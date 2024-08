Sam Priviose, jeune prodige du Compas, se distingue avec son full band

Sam Priviose, la nouvelle étoile montante du Compas, dévoile son expertise en full band.

Sam Priviose, de son vrai nom Samuel Priviose, est un jeune prodige du Compas direct, qui se distingue par son approche distinctive et énergique du style. Né à Carrefour, Sam qui a grandi à Cayes-Jacmel a su mêler ses racines musicales à une éducation artistique solide pour créer un son distinctif qui apparel de plus en plus l’consideration sur la scène musicale haïtienne.

Dès son plus jeune âge, la musique a toujours occupé une place centrale dans la vie de Sam Priviose. Après avoir terminé ses études primaires à l’école Sainte Thérèse de Cayes-Jacmel et secondaires à l’école Baptiste Béthanie, il a décidé de poursuivre sa ardour pour la musique en intégrant Artiste Institute. Là-bas, il a passé deux ans à se spécialiser en ingénierie de son, avec un accent particulier sur la manufacturing musicale.

Aujourd’hui, Sam joue en full band, une configuration qui lui permet de maximiser l’impression de ses performances. Son groupe comprend plusieurs musiciens ainsi qu’une choriste, apportant une profondeur et une richesse sonore à ses prestations. Cette dynamique de groupe lui a permis de se démarquer et de gagner en popularité.

Sam est actuellement enregistré sous le label R3volve Haïti, où il a sorti un EP intitulé “Genesis”. Cet EP, composé de six morceaux, reflète sa capacité à fusionner custom et modernité, capturant l’essence du Compas tout en y apportant sa touche personnelle. Chaque morceau témoigne de son expertise pour la composition et la manufacturing, confirmant son statut de jeune artiste prometteur à surveiller de près.

Avec un avenir prometteur devant lui, Sam Priviose proceed de gravir les échelons de l’industrie musicale haïtienne, prêt à faire résonner sa musique bien au-delà des frontières.



À lire aussi:

