Championnat d’Europe du sexe en Suède: 10 personnes venues de 10 pays ont confirmé leur participation.

C’est la nouvelle du second qui est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis le dimanche 4 juin. La Suède a fini par reconnaître le sexe comme une nouvelle self-discipline sportive. Ce pays s’apprête à organiser un championnat d’Europe du sexe auquel 20 personnes devraient participer sur une période de six semaines. Pour le second, l’identité de 10 personnes qui ont déjà confirmé leur participation a été dévoilée, a rapporté le journal espagnol Marca qui indique la participation de Selva Lapiedra pour l’Espagne, actrice et model d’origine brésilienne avec plus de 6 300 abonnés sur Instagram et plus de 73 100 abonnés sur Twitter.

En effet, les individuals qui ont confirmé leur présence jusqu’à présent sont: Ann Pleasure (Finlande), Selva Lapiedra (Espagne), Horny Lexy (Portugal), Monsieur Lorenzo Viota (France), Nek Sinner (Grèce), Matthew Meier (Ukraine), Barbie Sins (Grande-Bretagne), Mister Riddle (Russie) et Candy Mery (Croatie), Mugur (Roumanie), a rapporté Marca sur son web site.

Le tournoi aura lieu en Suède à Göteborg le 8 juin. Ce sera le premier championnat européen du sexe qui va s’étendre sur une période de six semaines au cours duquel les individuals s’affronteront dans 16 disciplines.

Commercial. Scroll to proceed studying.

“Comme tout autre sport, obtenir les résultats souhaités dans le sexe nécessite un entraînement. Par conséquent, il est logique que les gens commencent également à concourir dans cet side”, a expliqué Dragan Bratych, président de la Fédération suédoise du sexe, dans ‘ Instances of India’ .

Selon les journaux internationaux dont Marca, Chacune des épreuves durera entre 45 minutes et 1 heure et les individuals pourraient avoir à concourir jusqu’à six heures en une journée. Dans la compétition, les individuals peuvent gagner des factors supplémentaires s’ils démontrent leurs connaissances théoriques du Kamasutra.

D’autres websites ont ajouté que ce tournoi comprendra des choses comme la séduction, le sexe oral, le therapeutic massage, les {couples} les plus actifs.

Les gagnants de cette compétition de sexe seront choisis en fonction des notes attribuées par les trois juges et le public.

Commercial. Scroll to proceed studying.

En savoir plus:

Haïti-intempéries : le bilan humain passe à 42 morts