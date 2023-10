Trafic d’armes par l’Église Episcopale: le juge Martel Jean Claude blanchi les pères Cole et Mardoché-Vil ainsi que 13 autres personnes

Trafic d’armes par l’Église Episcopale: le juge Martel Jean Claude blanchi les pères Frantz Cole et Jean Mardoché-Vil ainsi que 13 autres personnes dont la première personne arrêtée dans cette affaire, la commissionnaire Gina Jean Louis ROLLES.

Le juge Martel Jean Claude qui a instruit contre 25 personnes dont certaines sont encore recherchées par la police nationale et mené la procédure en examinant 184 pièces du file a rendu son ordonnance en envoyant hors des liens de l’inculpation 15 personnes. Le juge estime qu’au terme de son enquête aucune implication de ces personnes n’a été relevée concernant les faits de transport et de trafic illégal d’armes à feu et de munitions.

Les prêtres Frantz Cole et Jean Mardoché-Vil complètent la liste qui comprend Gina Jean Louis ROLLES, Jean Marie GILLES, Mamion SAINT-GERMAIN, Fritz DESIRE, Jean Ralph GRACIA, Steeve JEAN, 8°) Monsieur Prévilon RENET, Trevol MOISE, Jude Alain LOUIS, Gerald RAMPLAIS, Ronald DOCTEUR, Kléberson JULES, Dianika JULES.

Les dix autres à savoir Vundla SIKUMBUZO, Samson FRANCOIS, Lovenie LOUIS JEAN, Alland DOLCE, Alerte ISAAC, Franklin BATISTA, Fernand JEAN-PIERRE, Remy LINDOR, Johnny DOCTEUR, Dieuné DAY sont poursuivis à la fois pour des faits de transport et de trafic illégal d’armes à feu, de munitions, de fausse monnaie et d’affiliation de malfaiteurs.

Le juge d’instruction a ordonné l’arrestation, de ceux qui sont en fuite, afin qu’ils soient jugés par le tribunal criminel siégeant sans help de jury.

