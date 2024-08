Un championnat de quartier à Clercine 8 introduit la VAR : une innovation qui fait sensation sur les réseaux sociaux.

Dans un quartier de Clercine 8, l’enthousiasme pour le soccer dépasse les attentes, avec l’introduction de l’help vidéo à l’arbitrage (VAR) dans un championnat native. Organisé par la Ligue de Soccer Jeunesse de Clercine (LFJC), ce tournoi rassemble 12 équipes et se déroule depuis le 21 juillet 2024. La finale est prévue le 29 août prochain, sous réserve de situations météorologiques favorables, a expliqué Marie Sofoni Louis.

Marie Sofoni Louis a partagé ce jeudi 8 août 2024 les détails sur sa web page Fb. Elle souligne que l’innovation de la VAR, ainsi qu’une équipe de jeunes femmes occupant des postes d’entraîneuses, rendent cette compétition particulièrement captivante.

Le système VAR utilisé dans ce tournoi est ingénieux et easy. Trois téléphones sont placés derrière les buts pour filmer en continu, complétés par une caméra cellular. Ces dispositifs permettent aux arbitres de revoir les actions litigieuses, une initiative qui a grandement amélioré le respect des décisions arbitrales, évitant tout incident grave depuis les huit années d’existence de ce championnat de quartier.

Ce dispositif a attiré l’consideration au-delà des frontières de Clercine. Une vidéo montrant un arbitre marketing consultant la VAR pour une décision a récemment fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une imprecise de réactions amusées et de partages parmi les internautes haïtiens.

L’entraîneur de l’équipe Dumornay FC, Younger Manno Lindor, a fourni ces précisions à Marie Sofoni Louis. La communauté locale, et maintenant une viewers plus massive sur les réseaux, suivent avec intérêt cette initiative innovante qui montre que même à petite échelle, la ardour du soccer peut repousser les limites et inspirer de nouvelles pratiques.



