Une loi visant les gangs haïtiens et leurs relations avec les élites politiques et économiques déposée au congrès américain

Une loi obligeant du Département d’État américain à enquêter sur les relations entre les gangs criminels et les élites politiques et économiques en Haïti déposée au congrès par plusieurs sénateurs.

Le sénateur américain Bob Menendez, président de la fee sénatoriale des relations étrangères, associé aux sénateurs Marco Rubio et Tim Kaine ont dévoilé, le 17 octobre, le « Haïti Legal Collusion Transparency Act of 2022 », une législation bipartisane et bicamérale visant à exiger du Département d’État qu’il enquête et fournisse au Congrès des rapports annuels sur la nature des relations entre les gangs criminels et les élites politiques et économiques en Haïti. Le représentant Val Demings a déjà introduit cette législation à la Chambre des représentants.

En réponse à la violence croissante des gangs qui a exacerbé les crises sécuritaires et humanitaires en cours en Haïti, la nouvelle législation vise à accorder l’accès public aux rapports annuels du Congrès et appelle à des sanctions robustes en vertu de la loi Magnitsky sur la responsabilité en matière de droits de l’homme à l’encontre des gangs criminels en Haïti, ainsi que des élites politiques et économiques qui sont de connivence avec les gangs.

Le Haïti Legal Collusion Transparency Act of 2022 impose des sanctions globales Magnitsky et des restrictions de visa à la fois aux cooks de gangs haïtiens et aux élites politiques et économiques qui soutiennent leurs activités. Il exige un rapport annuel sur la nature et l’ampleur de la violence des gangs en Haïti et les connexions entre les élites politiques et économiques haïtiennes et les gangs criminels ; et guarantee l’identification publique et facilement accessible des élites politiques et économiques haïtiennes qui, selon les États-Unis, ont des liens avec les gangs criminels.

“Je suis fier d’être rejoint par mes collègues pour introduire cette législation bicamérale, non seulement pour faire la lumière sur la violence dévastatrice des gangs en Haïti, mais aussi pour signaler notre engagement à demander des comptes aux mauvais acteurs, quel que soit leur statut”, a déclaré le président Menendez.

Il existe de plus en plus de preuves de violations flagrantes des droits de l’homme par les gangs criminels armés d’Haïti, de trafic de drogue et de racket, qui ont ouvert une nouvelle ère de terreur exacerbant les importants défis économiques, sécuritaires et humanitaires du pays. Il est temps que les gangs haïtiens, leurs bailleurs de fonds et leurs soutiens politiques subissent davantage de conséquences pour avoir menacé l’avenir d’Haïti et la stabilité de l’hémisphère”, a-t-il ajouté.

“Des gangs violents, une flambée de choléra et un gouvernement instable aggravent de jour en jour la crise humanitaire en Haïti. Les Haïtiens continueront à souffrir tant que les membres des gangs continueront à être soutenus et protégés par des fonctionnaires corrompus. Tenir ces mauvais acteurs pour responsables est la première étape pour résoudre la crise complexe à laquelle Haïti est confronté”, a déclaré le sénateur Rubio.

Pour sa half le sénateur Kaine a fait savoir que “le peuple haïtien a longtemps souffert des actions des gangs criminels et de leurs commanditaires. Cette législation cible ces individus qui perpétuent une violence indicible contre le peuple haïtien, ainsi que les puissantes personnalités publiques qui déploient ces gangs pour leur propre bénéfice. Exposer les liens entre ces individus est un pas essential vers la transparence, la responsabilité et la justice pour le peuple haïtien”.

