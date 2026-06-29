Malgré un contexte nationwide marqué par une crise multiforme à la fois sécuritaire, économique et institutionnelle, la Banque de la République d’Haïti (BRH) parvient à maintenir le cap. Contre vents et marées, l’establishment émettrice affiche des indicateurs de stabilité macroéconomique qui témoignent d’une gestion résiliente et stratégique.

Une maîtrise rigoureuse du marché des adjustments.

Au cours des dernières années, l’establishment est parvenue à contenir les fluctuations du taux de change, en dépit de pressions persistantes sur la gourde. Cette relative stabilité de la monnaie nationale n’est pas le fruit du hasard : elle résulte d’une politique monétaire proactive, combinant des interventions ciblées sur le marché des adjustments, un ajustement des taux directeurs et un encadrement strict de la liquidité bancaire.

Face à l’asphyxie des circuits économiques traditionnels, cette régulation a permis d’éviter un effondrement de la monnaie nationale.

Une hausse spectaculaire des réserves de change

Le sign le plus fort de cette résilience demeure la trajectoire des réserves internationales nettes.

En l’espace de trois ans, ces réserves ont enregistré une development spectaculaire, passant d’environ 350 hundreds of thousands de {dollars} américains en 2023 à plus de 1,8 milliard de {dollars} en juin 2026.

Cette multiplication par plus de cinq du matelas de devises du pays est généralement perçue par les partenaires financiers comme un signe majeur de renforcement de la crédibilité financière d’Haïti.

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Elle garantit à l’économie une capacité accrue à honorer ses engagements extérieurs, à sécuriser les importations de biens essentiels et à amortir d’éventuels chocs exogènes.

La nécessité d’une synergie globale

Toutefois, certains analystes appellent à la prudence dans l’interprétation à lengthy terme de ces résultats.

La stabilité observée, bien que remarquable, reste en partie dépendante de facteurs conjoncturels (tels que la baisse de la demande globale de devises liée au ralentissement économique ou le quantity des transferts de la diaspora).

En parallèle, l’économie haïtienne proceed de faire face à des défis structurels majeurs, notamment la persistance de l’inflation et un climat d’incertitude prolongé.

Dans ce contexte, l’motion de la BRH, bien qu’efficace, ne peut à elle seule porter l’ensemble de l’économie.

La consolidation de ces acquis exceptionnels devra impérativement reposer sur des avancées durables menées par l’État, notamment en matière de restauration de la sécurité, de relance de la manufacturing nationale et de cohérence globale des politiques budgétaires et économiques publiques.

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