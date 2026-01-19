opération de la PNH contre le gang « Chalè »

Une intervention policière a été menée dans le secteur de Tokyo, à Delmas 2, le 19 janvier 2026.

La Police nationale d’Haïti a conduit, ce lundi 19 janvier 2026, une opération dans le secteur de Tokyo, à Delmas 2. La zone est présentée par les autorités comme le fief d’un groupe armé dirigé par un individu surnommé « Chalè ». Cette intervention s’inscrit dans les efforts visant à démanteler des réseaux criminels et à rétablir l’ordre public dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.

Selon les informations communiquées, des échanges de tirs ont opposé les brokers de l’ordre à des individus armés. Le bilan provisoire fait état d’au moins six personnes neutralisées et de plusieurs blessés. Plusieurs véhicules utilisés par des membres présumés du gang auraient également été détruits au cours de l’opération.

Par ailleurs, la PNH indique avoir saisi un vital lot de matériel. Les brokers ont récupéré cinq drones, huit pistolets, dix-huit fusils de calibre 12, trois fusils d’assaut de sort AR-15, un fusil de calibre 22, ainsi qu’une quantité significative de munitions. Des uniformes de l’Unité départementale de maintien d’ordre (UDMO), portant des grades de l’Inspection générale, et plusieurs gilets pare-balles ont aussi été saisis.

Les forces de sécurité poursuivent leurs opérations au Centre-Ville et à Bas-Delmas. L’objectif affiché est de reprendre le contrôle de zones sous affect de groupes armés et de renforcer le climat de sécurité au revenue de la inhabitants.