hommage aux agriculteurs et artisans 1er mai

Des acteurs de la manufacturing nationale ont été distingués lors d’une cérémonie officielle.

Le gouvernement haïtien a célébré la Fête de l’Agriculture et du Travail en rendant hommage à des agriculteurs, artisans et acteurs économiques. La cérémonie s’est tenue sous l’autorité du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé.

Le gouvernement haïtien a organisé une cérémonie officielle à l’event du 1er mai pour distinguer des acteurs de la manufacturing nationale.

Des agriculteurs issus de plusieurs régions du pays ont reçu des plaques d’honneur, en reconnaissance de leur contribution à l’économie et à la sécurité alimentaire.

Selon les informations communiquées, cette initiative vise à mettre en valeur le rôle de ces professionnels dans le contexte économique actuel.

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Le gouvernement a également distingué deux artisans ainsi qu’une entreprise du secteur, sur proposition du Ministère des Affaires sociales et du Travail.

Les autorités indiquent que cette démarche s’inscrit dans une volonté de soutenir l’artisanat et les activités liées à la manufacturing locale.

Lors de la cérémonie, les récipiendaires ont évoqué les défis rencontrés dans leurs activités, notamment en matière de manufacturing et de circumstances de travail.

Ils ont également souligné l’significance d’un accompagnement des pouvoirs publics pour soutenir leurs initiatives.

Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rappelé l’significance des secteurs agricole et artisanal dans l’économie nationale.

Cette célébration intervient dans le cadre de la Fête de l’Agriculture et du Travail, marquée chaque année en Haïti.

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