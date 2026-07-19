Les ministres Raina Forbin et Joseph Almathe Pierre-Louis ont lancé les travaux du futur Salon diplomatique de l’Aéroport worldwide du Cap-Haïtien, un projet présenté comme une étape de la modernisation des infrastructures aéroportuaires du pays.

La ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Raina Forbin, et le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Joseph Almathe Pierre-Louis, ont procédé, samedi 18 juillet, à la pose de la première pierre du futur Salon diplomatique de l’Aéroport worldwide du Cap-Haïtien.

Selon un communiqué conjoint, cette cérémonie a également marqué le transfert de la gestion de l’actuel Salon VIP de l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) au ministère des Affaires étrangères et des Cultes.

Les autorités expliquent que cette mesure permettra d’assurer la continuité des companies protocolaires et diplomatiques pendant toute la durée des travaux de development, conformément aux requirements internationaux.

Le directeur général de l’Autorité Aéroportuaire Nationale, Bernard Schettini, a réaffirmé l’engagement de l’establishment à accompagner le projet en mettant temporairement à la disposition du ministère un espace destiné à l’accueil des hautes personnalités nationales et étrangères.

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Selon le communiqué, cette collaboration entre les différentes establishments concernées vise à améliorer la qualité des infrastructures aéroportuaires et à renforcer l’picture d’Haïti auprès de ses partenaires internationaux.

Dans son intervention, le ministre Joseph Almathe Pierre-Louis a indiqué que ce chantier s’inscrit dans le programme de modernisation de l’Aéroport worldwide du Cap-Haïtien.

Il a souligné que les investissements prévus doivent contribuer à renforcer la sécurité des opérations aéroportuaires tout en soutenant le développement économique et touristique du Grand Nord.

De son côté, Raina Forbin a salué la coopération entre le ministère des Travaux publics, l’Autorité Aéroportuaire Nationale et le ministère des Affaires étrangères, estimant qu’elle a permis de concrétiser un projet attendu depuis plusieurs années.

La ministre a également réaffirmé la volonté de son ministère d’assurer une gestion moderne du futur Salon diplomatique, notamment à travers la formation proceed du personnel, le renforcement des capacités institutionnelles et l’amélioration de la qualité des companies offerts aux diplomates et aux partenaires internationaux.

Les deux ministres ont enfin salué la imaginative and prescient du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé en matière de modernisation des infrastructures stratégiques de l’État et ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les réformes destinées à renforcer les capacités institutionnelles et l’motion publique.

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