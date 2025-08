Trump et Musk : le divorce politique semble désormais consommé

Après avoir soutenu Trump en 2024, Elon Musk dénonce violemment la nouvelle loi fiscale et migratoire du président américain, qualifiée d’« abomination dégoûtante ».

La lune de miel politique entre Donald Trump et Elon Musk semble bel et bien terminée. Alors que le président américain défend bec et ongles son ambitieux projet de loi sur la fiscalité et l’immigration, le patron de Tesla et SpaceX multiplie les attaques frontales à l’encontre de cette réforme, qu’il accuse de trahir les idéaux de réduction des dépenses publiques et du déficit budgétaire, piliers du projet DOGE qu’il soutient.

Interrogé jeudi sur ces critiques virulentes, Donald Trump a tenté de minimiser l’affaire :

« Il n’a rien dit de négatif à mon sujet. Je préfère qu’il me critique plutôt que le projet de loi », a-t-il déclaré, vantant un texte qu’il qualifie d’« incroyable ».

Le président a toutefois admis un sure désaccord avec le milliardaire, affirmant qu’Elon Musk était « contrarié » par l’absence de mesures en faveur des véhicules électriques dans le projet.

Dans un type pour le moins déconcertant, Trump a évoqué une ancienne rencontre avec Musk à la Maison-Blanche : « Vous avez vu un homme très heureux derrière le bureau ovale, malgré son œil au beurre noir. Je lui ai dit : « Veux-tu un peu de maquillage ? » Mais il a répondu : « Non, je ne pense pas », ce qui était intéressant et très gentil. »

Malgré ce memento teinté d’ironie, le président n’a pas caché sa déception : « Écoutez, Elon et moi avions une excellente relation. Je ne sais pas si nous la conserverons. Je suis très déçu. »

De son côté, Elon Musk a franchi un nouveau cap dans sa rupture avec Trump. Quelques jours après avoir quitté l’administration, il a publiquement fustigé la loi phare du président républicain, la qualifiant sur X d’« abomination dégoûtante ».

Le milliardaire, qui avait pourtant investi 250 hundreds of thousands de {dollars} dans la campagne de réélection de Trump en 2024, n’a pas mâché ses mots : « Je suis désolé, mais je n’en peux plus. Honte à ceux qui ont voté en sa faveur : vous savez que vous avez mal agi. Vous le savez. »

