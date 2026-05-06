Carlo Vieux relance sa carrière solo avec un concert remarqué à Montréal

L’artiste haïtien Carlo Vieux a lancé son RETŌUNEN TOUR le 2 mai 2026 lors d’un live performance au MTELUS, marquant son retour sur scène près de neuf ans après la fin du groupe Carimi.

Cette prestation coïncide avec la promotion de son premier album solo, CARLŌ, publié à la fin de l’année 2025.

Durant le spectacle, l’artiste a interprété plusieurs chansons associées à son parcours avec Carimi, dont « Mwen Sou » et « Mwen Dezole », tout en présentant de nouveaux morceaux comme « Retounen ».

Dans une déclaration accordée à Juno7 après la efficiency, Carlo Vieux a évoqué l’accueil du public montréalais et l’ambiance du live performance.

Plusieurs invités ont participé à cette soirée, notamment Mickael Guirand, Paska, Marvin et DJ Stakz.

Ce retour intervient quelques mois après la sortie du documentaire The Loudest Silence, consacré à son parcours après la séparation de Carimi.

Selon les informations communiquées, d’autres dates sont prévues dans le cadre de cette tournée, avec des projets de développement à l’worldwide.

À lire aussi :

Scenario en Haïti : état des lieux, enjeux et repères

L’article Carlo Vieux relance sa carrière solo avec un live performance remarqué à Montréal est apparu en premier sur Juno7.

Source link