Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a remis sept blindés aux FAd’H, marquant une étape importante dans la stratégie de renforcement sécuritaire du Gouvernement

Dans une démarche présentée comme un signe fort de souveraineté et de redressement institutionnel, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a remis ce samedi 8 novembre sept véhicules blindés aux Forces Armées d’Haïti (FAd’H) lors d’une cérémonie officielle à la Primature. Le Chef du gouvernement était accompagné du Conseiller-Président Leslie Voltaire, témoin de cette section initiale d’une commande stratégique visant à renforcer les capacités sécuritaires du pays.

La cérémonie a réuni plusieurs hautes personnalités civiles et militaires, dont le ministre de la Défense, Me Jean-Michel Moïse, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Dr Patrick Pélissier, ainsi que le Main général Jonas Jean, commandant en chef adjoint des FAd’H. Chacun a présenté cette livraison comme une étape importante dans la mise en œuvre de la politique de renforcement sécuritaire impulsée par le Conseil Présidentiel de Transition (CPT).

Le ministre de la Défense a salué « le soutien indéfectible » du CPT et du Gouvernement dans le processus d’acquisition de ces blindés, rappelant qu’il s’agit de la première partie d’une commande totale de dix-sept véhicules. Ces équipements doivent, selon lui, améliorer l’efficacité opérationnelle des Forces Armées dans leurs missions liées au rétablissement sturdy de la sécurité sur le territoire nationwide.

Réaffirmant la imaginative and prescient stratégique du Gouvernement, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a insisté sur l’significance de remobiliser et moderniser les FAd’H afin qu’elles puissent assumer pleinement leur rôle constitutionnel : défendre le territoire, protéger la inhabitants et sauvegarder les valeurs républicaines. Il a souligné que la reconstruction d’une armée disciplinée et républicaine constitue un pilier essentiel du redressement nationwide.

