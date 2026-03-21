Le Vodou vers l’UNESCO avec le Bénin

Invité ce vendredi 20 mars à l’émission « Dans la mosaïque » sur Radio-Canada, Ricarson Dorcé est revenu sur la place des arts du Vodou dans les cultures contemporaines. L’entretien, mené par l’animatrice Martine Laberge, a également abordé le projet d’inscription de ce patrimoine à la liste de l’UNESCO, dans le cadre de la Conference de 2003.

Chercheur affilié à l’Université Laval et collaborateur de l’UNESCO depuis 2020, Ricarson Dorcé travaille depuis plusieurs années sur la valorisation du patrimoine immatériel haïtien. Il a notamment contribué à des dossiers liés à la soupe au giraumon, au Konpa et à la cassave. Il s’intéresse désormais aux arts du Vodou.

Au cours de l’émission, il a mis en avant la candidature conjointe portée par le Bénin et Haïti. Selon lui, cette démarche dépasse le cadre culturel. Elle traduit un lien historique entre l’Afrique et sa diaspora. Il décrit le Vodou comme un système complet, qui mêle spiritualité, expression artistique et organisation sociale. Ce patrimoine s’exprime à travers les chants, les danses et les rituels transmis de génération en génération.

Face aux préjugés encore présents, Ricarson Dorcé appelle à une lecture plus juste du Vodou. Il le présente comme un espace de création et de mémoire. Une éventuelle reconnaissance par l’UNESCO pourrait, selon lui, renforcer sa visibilité à l’échelle internationale et soutenir sa transmission.

À travers cette intervention, il insiste sur le rôle de la tradition dans la building de l’identité et dans la valorisation du patrimoine haïtien.

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