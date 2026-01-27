Selon la plateforme Soccerdonna, la valeur marchande de Melchie Dumornay a connu une development spectaculaire depuis son arrivée à l’OL Lyonnes, la plaçant en tête du dernier « Market Worth Replace » de l’Arkema Première Ligue 2025/2026.

La footballeuse internationale haïtienne Melchie Dumornay proceed d’écrire l’une des plus belles trajectoires du soccer féminin européen. D’après la dernière mise à jour de la valeur marchande publiée par la plateforme spécialisée Soccerdonna, mardi 27 janvier 2026, la joueuse de l’OL Lyonnes est désormais estimée à 1,2 million d’euros, faisant d’elle la joueuse la plus chère du championnat Arkema Première Ligue.

À seulement 22 ans, Melchie Dumornay réalise une development remarquable. En 2023, lorsqu’elle évoluait encore sous les couleurs du Stade de Reims Féminines, sa valeur marchande était estimée à 100 000 euros. Trois ans plus tard, grâce à ses performances constantes, son impression sur le jeu lyonnais et son statut grandissant sur la scène internationale, la Grenadière a multiplié sa valeur par douze.

Dans ce classement, la deuxième place est occupée par Selma Bacha, également joueuse de l’OL Lyonnes. Âgée de 25 ans, l’internationale française est évaluée à environ 825 000 euros, confirmant la domination du membership lyonnais dans l’élite du soccer féminin français.

Le high 10 publié par Soccerdonna met en lumière la forte présence de joueuses de Lyon, mais aussi l’émergence de jeunes skills et la solidité de cadres expérimentées du championnat. Toutefois, c’est bien le nom de Melchie Dumornay qui retient l’consideration, tant par sa development fulgurante que par la fierté qu’elle représente pour le soccer haïtien.

