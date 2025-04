Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS), dirigé par Kristi Noem, fervente partisane de Trump, a annoncé la fin du programme mis en place par le président Biden il y a deux ans pour les ressortissants de Cuba, Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. Cette mesure, entrée en vigueur le 25 mars 2025, met fin à cette politique qui permettait à ces migrants de séjourner temporairement aux États-Unis.

Trump a fait de l’immigration son principal cheval de bataille. Depuis son retour au pouvoir, il start à bouleverser les politiques migratoires et la manière dont les forces de l’ordre américaines doivent gérer les migrants. Désormais, leur libération conditionnelle (traduction en français du programme en query) prendra fin à la première des deux dates suivantes : la date d’expiration de leur statut preliminary ou le 24 avril 2025. Ils doivent quitter le territoire américain au plus tard à cette dernière date, sous peine de conséquences sur leur statut migratoire, peut-on lire dans cette décision.

Ceux qui ne partiront pas à temps risquent des procédures d’expulsion accélérée ou classique en vertu de l’Immigration and Nationality Act (INA). De plus, toute présence illégale de plus de 180 jours pourrait entraîner une interdiction de réadmission aux États-Unis, précise encore le DHS.

En parallèle, le DHS a également annoncé la révocation de l’autorisation de travail pour ces migrants. Ceux qui ont obtenu un permis d’emploi dans le cadre du programme Biden verront leur autorisation expirer automatiquement le 24 avril 2025, sauf s’ils fournissent une preuve de maintien de leur statut avant le 13 avril 2025 through leur compte myUSCIS.

Toujours selon cette décision, les migrants concernés doivent signaler leur départ du territoire, notamment par voie terrestre, through l’utility CBP One ou le web site officiel de l’US Customs and Border Safety.