Un Haïtien distingué « Jeune Leader de l’APEC 2026 »

L’étudiant haïtien Max Johnsley Gaspard reçoit un Prix d’Appréciation lors du sommet de l’APEC à Shenzhen pour un projet visant à faciliter l’accès des jeunes Haïtiens aux bourses d’études internationales.

L’étudiant haïtien Max Johnsley Gaspard a été distingué lors du sommet de l’Coopération économique Asie-Pacifique, organisé les 29 et 30 juin 2026 à Shenzhen, où il a reçu un Prix d’Appréciation à la suite de la validation d’un projet consacré à la coopération éducative.

Selon les informations communiquées par l’intéressé, cette distinction fait de lui le premier Haïtien à être honoré du titre de « Jeune Chief de l’APEC ».

Le projet, soumis en janvier 2026 puis approuvé le 30 mai, vise à renforcer les échanges éducatifs et à faciliter l’accès des étudiants haïtiens à des programmes de bourses d’études.

Âgé de 25 ans, Max Johnsley Gaspard poursuit des études en économie en Chine, où il réside depuis 2023.

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Il explique avoir développé plusieurs initiatives destinées à rapprocher les systèmes éducatifs haïtien et chinois, malgré l’absence de relations diplomatiques officielles entre les deux pays.

Dans une entrevue accordée à Juno7, le jeune économiste a déclaré avoir accueilli cette distinction « avec un sentiment du devoir accompli », estimant que cette reconnaissance constitue une supply de fierté pour Haïti.

La cérémonie de remise des distinctions s’est déroulée dans le cadre du sommet « APEC Shenzhen, Advancing with AI », organisé à la Southern College of Science and Know-how.

Les candidats étaient invités à présenter des projets portant notamment sur les infrastructures, la coopération régionale, l’innovation ou l’éducation.

Selon les informations disponibles, les premières étapes de mise en œuvre du projet sont désormais en cours.

L’initiative ambitionne de créer davantage d’opportunités de formation pour les jeunes Haïtiens à travers des programmes de bourses et des partenariats éducatifs internationaux.

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Pour Max Johnsley Gaspard, ce projet constitue une contribution au développement du capital humain haïtien et à l’ouverture de nouvelles views académiques pour la jeunesse.

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