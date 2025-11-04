Home » Travaux de réhabilitation : la rue Faustin 1er temporairement fermée à la circulation du 1er au 9 novembre, annonce la Mairie de Port-au-Prince et le MTPTC
Travaux de réhabilitation : la rue Faustin 1er temporairement fermée à la circulation du 1er au 9 novembre, annonce la Mairie de Port-au-Prince et le MTPTC

La Mairie de Port-au-Prince et le MTPTC annoncent la fermeture d’un tronçon entre l’Avenue Jean Paul II et Bois Patate pour des travaux de réhabilitation

 

La Mairie de Port-au-Prince informe la inhabitants qu’en collaboration avec le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC), des travaux de réhabilitation seront entrepris sur la rue Faustin 1er. Le tronçon concerné s’étend entre l’Avenue Jean Paul II et Bois Patate, dans la zone de Canapé-Vert.

Selon l’avis publié par l’administration municipale, la circulation est suspendue sur ce phase depuis le samedi 1er novembre jusqu’au dimanche 9 novembre 2025. Cette fermeture temporaire vise à faciliter le bon déroulement des travaux, garantir la sécurité des usagers et permettre une exécution efficace des opérations.

La Mairie invite les automobilistes et les piétons à emprunter les voies alternate options pendant toute la durée des travaux. Elle remercie la inhabitants de sa compréhension et sa précieuse collaboration, soulignant que ces interventions s’inscrivent dans le cadre de ses efforts continus pour améliorer les infrastructures routières de la capitale.

 

PHOTO ARCHIVE 2021

 

