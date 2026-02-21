Actualité Haïti aujourd’hui – 21 février 2026

La scenario sécuritaire, la transition institutionnelle et la pression sur le pouvoir d’achat dominent l’actualité nationale

L’actualité en Haïti ce 21 février 2026 est marquée par trois dossiers majeurs : la sécurité toujours fragile dans plusieurs zones urbaines, une transition politique sous surveillance et une économie qui proceed de peser sur les ménages malgré un ralentissement de l’inflation.

Sécurité : vigilance renforcée et tensions persistantes

Les autorités policières poursuivent leurs opérations dans plusieurs secteurs sensibles de la région métropolitaine. La Police Nationale d’Haïti (PNH) maintient ses dispositifs de contrôle alors que la inhabitants demeure confrontée à des risques liés aux groupes armés.

Des mesures internes ont également été annoncées afin de renforcer la self-discipline au sein des forces de l’ordre, dans un contexte où la confiance publique reste un enjeu central.

Transition politique : stabilité fragile

Sur le plan institutionnel, la transition politique demeure un level d’consideration. Les discussions autour du calendrier électoral et du rétablissement d’un cadre constitutionnel steady se poursuivent.

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Les partenaires internationaux continuent d’appeler à la consolidation des establishments et à l’organisation d’élections dans des circumstances sécuritaires acceptables.

Économie : inflation en ralentissement, pression maintenue

Selon les dernières données publiées par la Banque de la République d’Haïti (BRH), l’inflation annuelle s’est établie à 25 % en décembre 2025, en recul par rapport au mois précédent.

Malgré ce ralentissement, les prix de l’alimentation et du logement restent élevés, affectant directement le pouvoir d’achat des ménages.

Les projections officielles anticipent une baisse progressive au cours du premier trimestre 2026, mais le niveau général des prix demeure élevé.

Ce qu’il faut retenir ce 21 février

La sécurité reste la priorité nationale.

La transition politique avance, mais sous stress.

L’économie montre des signes methods d’amélioration, sans soulagement immédiat pour les ménages.

L’évolution des prochains jours dépendra autant des dynamiques sécuritaires que des décisions institutionnelles attendues.

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